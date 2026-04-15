«Дочка» АФК «Система» компания «Ситроникс» впервые показала убыток

АО «Ситроникс» зарегистрировано в 2002 г. в Москве. 99,90% принадлежит АФК «Система», 0,10% у ООО «Система телеком активы», указано в «СПАРК-Интерфаксе». В структуре акционеров АФК «Системы» на 31 декабря 2025 г. Владимир Евтушенков владел пакетом 49,2%, тогда как 50,8% принадлежало «значительному количеству акционеров», указано в пояснительной записке к отчетности. Выручка «Ситроникса» сократилась на 13,6% до 8,1 млрд руб. Президентом компании является Алексей Марухин. Численность персонала в 2025 г. по сравнению с 2024 г. сократилась с 438 до 298 человек, говорится там же.