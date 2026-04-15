Силовики договариваются с ЦБ о передаче банковской тайны в облака

Силовики договариваются с ЦБ о передаче банковской тайны в облакаВедомства спустя три года могут уладить разногласия и довести закон до стадии принятия
В Центробанке обсуждают с другими заинтересованными ведомствами корректировку ко второму чтению законопроекта, который должен разрешить банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и хранить данные с банковской тайной в облачных сервисах. Как рассказал на форуме «ГосСопка» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, речь о предложениях по повышению требований к поставщикам решений и об объеме информации, которую банки смогут передавать на аутсорс.
«Законопроект об аутсорсинге принят в первом чтении. В настоящее время продолжаются дискуссии. ФСБ обратила внимание на необходимость повышения требований к поставщикам, поэтому мы немного доработали требования и внесли изменения в законопроект. Также у нас идут дискуссии с Росфинмониторингом в отношении объема информации, которую можно передавать на аутсорсинг. Но мы надеемся, что в дискуссии мы победим и законопроект все-таки состоится», – рассказал Уваров.