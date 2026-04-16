Минпромторг может обязать госструктуры закупать больше российских принтеров

Минпромторг предлагает увеличить долю обязательных госзакупок отечественных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) с 30 до 50%. Проект соответствующих поправок в постановление правительства № 1875 опубликован ведомством для общественного обсуждения. Из пояснительной записки к нему следует, что такая мера необходима для стимулирования спроса на отечественные решения. Речь идет о закупках в рамках № 44-ФЗ (определяет их порядок для государственных и муниципальных учреждений) и № 223-ФЗ (для компаний с госучастием). Для таких организаций действует нацрежим с 1 января 2025 г., который предусматривает введение квоты в 30% для приобретения отечественных принтеров и МФУ.