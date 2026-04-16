Минпромторг может обязать госструктуры закупать больше российских принтеров

Минпромторг может обязать госструктуры закупать больше российских принтеровПри этом производство отечественной техники уже превысило спрос на нее
Минпромторг предлагает увеличить долю обязательных госзакупок отечественных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) с 30 до 50%. Проект соответствующих поправок в постановление правительства № 1875 опубликован ведомством для общественного обсуждения. Из пояснительной записки к нему следует, что такая мера необходима для стимулирования спроса на отечественные решения. Речь идет о закупках в рамках № 44-ФЗ (определяет их порядок для государственных и муниципальных учреждений) и № 223-ФЗ (для компаний с госучастием). Для таких организаций действует нацрежим с 1 января 2025 г., который предусматривает введение квоты в 30% для приобретения отечественных принтеров и МФУ.
Согласно пояснительной записке, объем промышленного производства российских принтеров уже превышает потребности рынка, а в части МФУ он составляет более 90%. Авторы меры полагают, что увеличение обязательной доли закупок «позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками отечественной продукции». Минимальная доля, предусмотренная действующим регулированием в сфере применения мер национального режима, для принтеров составляет лишь 30%, а для МФУ подобная квота вообще не предусмотрена, утверждает представитель Минпромторга. То есть существующая поддержка фактически не работает для реестровых производителей, хотя их продукция готова к массовым поставкам, заверил он.