Технологии /

Минпромторг может обязать госструктуры закупать больше российских принтеров

При этом производство отечественной техники уже превысило спрос на нее
Анна Устинова
Ника Сизова
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Минпромторг предлагает увеличить долю обязательных госзакупок отечественных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) с 30 до 50%. Проект соответствующих поправок в постановление правительства № 1875 опубликован ведомством для общественного обсуждения. Из пояснительной записки к нему следует, что такая мера необходима для стимулирования спроса на отечественные решения. Речь идет о закупках в рамках № 44-ФЗ (определяет их порядок для государственных и муниципальных учреждений) и № 223-ФЗ (для компаний с госучастием). Для таких организаций действует нацрежим с 1 января 2025 г., который предусматривает введение квоты в 30% для приобретения отечественных принтеров и МФУ.

Согласно пояснительной записке, объем промышленного производства российских принтеров уже превышает потребности рынка, а в части МФУ он составляет более 90%. Авторы меры полагают, что увеличение обязательной доли закупок «позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками отечественной продукции». Минимальная доля, предусмотренная действующим регулированием в сфере применения мер национального режима, для принтеров составляет лишь 30%, а для МФУ подобная квота вообще не предусмотрена, утверждает представитель Минпромторга. То есть существующая поддержка фактически не работает для реестровых производителей, хотя их продукция готова к массовым поставкам, заверил он.

