Количество полетов гражданских беспилотников увеличилось почти в шесть раз

Количество полетов гражданских беспилотников увеличилось почти в шесть разНа их рост повлияли упрощение согласования полетов и сокращение сроков получения разрешений
Гражданские дроны совершили в 2025 г. почти вшестеро больше полетов по сравнению с 2024 г. Их количество увеличилось за год с 20 621 до 120 022 шт. Беспилотники использовали в логистике и авиационных работах – обработке сельскохозяйственных земель, мониторинге и аэрофотосъемке. Об этом говорится в ежегодном отчете Минэкономразвития о деятельности в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) за 2025 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).
ЭПР создает исключения в правовом поле, которые помогают провести тестирования и получить протоколы испытаний. При этом количество полетов не является основным показателем эффективности ЭПР, отметил директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин. Среди показателей эффективности он также назвал площадь обработки сельскохозяйственных земель с применением беспилотных авиационных систем (БАС), количество коммерческих полетов, площадь ледовой разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Северного морского пути и др. К примеру, с сентября 2023 г. (периода действия ЭПР по агродронам) было обработано более 342 000 га сельскохозяйственных земель.