Количество полетов гражданских беспилотников увеличилось почти в шесть раз

Гражданские дроны совершили в 2025 г. почти вшестеро больше полетов по сравнению с 2024 г. Их количество увеличилось за год с 20 621 до 120 022 шт. Беспилотники использовали в логистике и авиационных работах – обработке сельскохозяйственных земель, мониторинге и аэрофотосъемке. Об этом говорится в ежегодном отчете Минэкономразвития о деятельности в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) за 2025 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).