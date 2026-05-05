Selectel создала новую компанию для развития ИИ

Крупный российский провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel 4 мая учредил новое юрлицо – ООО «Эмерджентные мультиагентные системы» – для развития проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в карточке компании в «СПАРК-Интерфаксе». Ее представитель сообщил лишь, что у нее есть планы по расширению деятельности в направлении ИИ и намерения более эффективного управления операционными процессами. Другие детали он не привел.