Selectel создала новую компанию для развития ИИ

Selectel создала новую компанию для развития ИИТак облачный провайдер ищет способы повышения маржинальности своего бизнеса
Крупный российский провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel 4 мая учредил новое юрлицо – ООО «Эмерджентные мультиагентные системы» – для развития проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в карточке компании в «СПАРК-Интерфаксе». Ее представитель сообщил лишь, что у нее есть планы по расширению деятельности в направлении ИИ и намерения более эффективного управления операционными процессами. Другие детали он не привел.
В октябре 2025 г. Selectel запустила сервис для быстрого внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы. Пользователи могут выбрать открытое программное обеспечение для использования больших языковых моделей (LLM) от OpenAI, Alibaba Cloud (Qwen), DeepSeek, Google, IBM, Mistal, Microsoft и др. При этом вся информация остается в России, что позволяет клиентам работать с персональными данными, а также в строгом соответствии с корпоративными стандартами информационной безопасности, уточнил представитель компании.