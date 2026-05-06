Продажи умных телевизоров российских марок выросли с 11 до 17%

Доля продаж российских и белорусских брендов умных телевизоров за два года выросла с 10,8 до 17,4%, подсчитали аналитики J’son and Partners Consulting. Всего в I квартале 2026 г. было продано на 10%, или на 2 млн, больше умных телевизоров, чем годом ранее, рассказали «Ведомостям» в «М.видео» и подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.
Доля умных телевизоров от общего количества устройств достигла 93%, что в абсолютном выражении составляет 61 млн, поделился с «Ведомостями» представитель аналитической компании Launcher. По подсчетам J’son and Partners Consulting, на смену корейским маркам умных телевизоров (Samsung и LG) в домах и квартирах постепенно приходят российские (Dexp, «Яндекс ТВ станция», Hartens, «Триколор», «Сбер», Tuvio, Novex, Horizont, «Витязь», Hi и др.) и китайские (TCL, Haier, Hisense, BBK и др.) марки. Так, если в 2023 г. на корейские марки приходилось более половины (50,3%) работающих у россиян умных телевизоров, то в 2025 г. уже 43,3%. Тогда как доля китайских марок выросла с 20,4 до 24,7%.