Количество чат-ботов в Max превысило 150 000 штук

Наиболее существенный рост спроса на разработку чат-ботов и мини-приложений в Max разработчики зафиксировали в марте – середине апреля. У провайдера цифровых сервисов Morizo (входит в E-Promo Group) количество запросов на создание сложных ботов в мессенджере за этот период выросло на 35% в сравнении с январем – серединой февраля, рассказал «Ведомостям» его гендиректор Денис Царев. Абсолютные показатели он не раскрыл. Под сложными разработками понимаются боты, которые не просто отвечают на запросы, но еще и обрабатывают входящие обращения, сопровождают клиента, а также интегрируются с CRM, платежными системами и службой поддержки, пояснил Царев.