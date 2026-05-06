Выручка от собственных продаж «Яндекс Маркета» приблизилась к доходам от комиссий

По данным «СПАРК Интерфакс», выручка ООО «Маркет.Трейд» (принадлежит ООО «Яндекс Маркет»), которое выступает в качестве продавца товаров, составила в 2025 г. 79,6 млрд руб. против 44,3 млрд руб. годом ранее. Практически весь этот объем сформирован за счет продажи товаров – 79,4 млрд руб. Выручка ООО «Яндекс Маркет» (юрлицо маркетплейса) достигла 100,2 млрд руб. против 9,76 млрд руб. годом ранее (компания была зарегистрирована в 2024 г.). Из этой суммы 85,6 млрд руб. приходится на основную деятельность (комиссионные доходы от селлеров, а также логистические и рекламные услуги), еще 14,6 млрд руб. – на внутригрупповые услуги.