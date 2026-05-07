Главная / Технологии /

Абоненты смогут сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион

Иногда это выгоднее, чем покупать новую симку или переплачивать за «домашний» тариф
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане России с 1 сентября смогут менять тариф или оператора с сохранением своего мобильного номера телефона при переезде в другой регион. Это следует из подписанного 6 мая постановления правительства.

Эта мера, как считают опрошенные «Ведомостями» эксперты, окончательно отменяет так называемое телефонное рабство. С конца 2013 г. абоненты могут переходить к другому оператору связи: у них есть право оставить привычный номер телефона за небольшую плату. Но эта мера не действует при переезде в другой субъект. В этом случае абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки существенно дороже, пояснили в пресс-службе правительства.

