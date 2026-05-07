Количество вредоносных программ для атак выросло в 18 раз

За первые четыре месяца 2026 г. число уникальных образцов вредоносного программного обеспечения (ВПО) в атаках на российские компании достигло 1174, рассказал «Ведомостям» представитель Positive Technologies. Тогда как в аналогичный период 2025 г. их, по его словам, было лишь 66. С начала года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 2000 уникальных вредоносных образцов ПО среди наиболее активных хакерских группировок, нацеленных на Россию, рассказал руководитель лаборатории антивирусных исследований этой компании Владимир Кусков.