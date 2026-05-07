Количество вредоносных программ для атак выросло в 18 раз

Около 70% обнаруженных образцов приходится на четыре хакерские группировки
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
За первые четыре месяца 2026 г. число уникальных образцов вредоносного программного обеспечения (ВПО) в атаках на российские компании достигло 1174, рассказал «Ведомостям» представитель Positive Technologies. Тогда как в аналогичный период 2025 г. их, по его словам, было лишь 66. С начала года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 2000 уникальных вредоносных образцов ПО среди наиболее активных хакерских группировок, нацеленных на Россию, рассказал руководитель лаборатории антивирусных исследований этой компании Владимир Кусков.

Все выявленные образцы связаны с деятельностью 11 отслеживаемых хакерских группировок, уточнил представитель Positive Technologies. Среди наиболее активных он отмечает PhaseShifters, Rare Werewolf, Hive0117 и PhantomCore. Они обеспечили суммарно около 70% нового ВПО в январе – апреле 2026 г. При этом динамика по месяцам Positive Technologies показывает резкий рост числа новых образцов ВПО начиная с марта. В январе их было 115, в феврале – 247, в марте – 413, а в апреле – 399.

