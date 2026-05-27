Т2 судится с «Билайном» за права на использование названия «Микс»Нарушителю может грозить штраф в двукратном размере выручки от мультиподписки
Компания «Т2 мобайл» 25 мая подала в Арбитражный суд Москвы два иска к владеющему оператором «Билайн» ПАО «Вымпелком». На данный момент деталей в карточках дел нет. Т2 оспаривает права на использование ответчиком бренда «Микс», пояснил «Ведомостям» представитель истца. По его словам, у его компании есть мультиподписка Mixx, которая дает агрегированный доступ к крупнейшим онлайн-кинотеатрам, сервисам электронных и аудиокниг, музыкальным платформам и другим информационно-развлекательным сервисам. Но в марте 2026 г. она обнаружила, что «Билайн» тоже внедрил подписку с похожим названием, позволяющую пользователям подключаться к нескольким онлайн-кинотеатрам (Premier, Viju, Start), утверждает он.
Истец опасается, что действия ответчика способны повлечь отток абонентской базы. В T2 убеждены, что конкурент не только переименовал свое приложение «Попкорн» в сходное до степени смешения с товарными знаками оператора «Микс», но и стал следовать его стратегии по введению мультиподписки с обширным наполнением. «Билайн» фактически использует знание аудитории Mixx, которое Т2 последовательно выстраивала четыре года в ходе масштабных рекламных и PR-кампаний, говорит представитель истца. Он считает, что «Микс» – не вновь созданный продукт, а преобразованный клон успешной подписки его компании.