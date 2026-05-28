Главные заявления Путина о внедрении ИИ и преимуществах России

Главные заявления Путина о внедрении ИИ и преимуществах РоссииПрезидент выступил на Евразийском форуме в Астане
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане обозначил позицию России в глобальной гонке технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил наличие у страны суверенных платформ, выделил ключевые конкурентные преимущества, включая энергетику и кадры, а также предупредил о необратимых изменениях на рынке труда. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления главы государства.
Цифровая база ЕАЭС и новая сфера интеграции
В Евразийском экономическом союзе уже многое сделано в сфере высоких технологий. В объединении применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы и действуют интегрированные информационные системы рынка труда.
Искусственный интеллект президент назвал новой, но весьма перспективной сферой интеграционного взаимодействия. По его словам, за лидерство в этой области уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций.
Конкурентные преимущества России
Президент перечислил несколько факторов, которые, по его мнению, дают России преимущества в развитии ИИ:
Понимание фундаментальности знаний и инструментов, а также осознание возможностей и рисков от их внедрения.
Интеллектуальный потенциал и подготовленные кадры.
Энергетика. «У России есть в этом смысле безусловные, тоже конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций, атомной генерации и крупных блоков», – пояснил он.
Возможность концентрировать большие объемы финансирования. «Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – заявил президент.
Вызовы и трансформация рынка труда
Искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена по ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода. В обозримой перспективе он может заместить и персонал среднего уровня.
«Такие процессы необратимы и неизбежны. Прогресс не стоит при этом на месте, к грядущим переменам нужно быть готовым, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», – подчеркнул президент.
Международное сотрудничество и предложения России
Объединение усилий с партнерами может дать колоссальный результат и «совместный выхлоп». В России приняты и реализуются национальные и отраслевые программы по внедрению ИИ в самых разных сферах жизни, от здравоохранения до других направлений.
Президент напомнил, что по инициативе России создан международный альянс и учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации. Эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран.
«Мы также предлагаем провести в будущем году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры, вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – сказал Путин.