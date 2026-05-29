Российским компаниям предложили строить ЦОДы в Белоруссии

Российским компаниям предложили строить ЦОДы в БелоруссииНужна согласованная регуляторная база между странами, подчеркивают эксперты
Белоруссия готова обеспечить энергоснабжением центры обработки данных (ЦОД) российских компаний и проработать вопрос перемещения целых кластеров ЦОДов для борьбы с энергодефицитом на территорию страны. Об этом генеральный директор белорусской Ассоциации высоких технологий и цифровой инфраструктуры Алексей Свентицкий заявил в рамках круглого стола «Евразийский диалог отрасли ЦОД», который прошел в Минске 28 мая 2026 г. Совместно с президентом российской Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорем Дорофеевым они договорились обсудить и подготовить соответствующие предложения для рабочих групп в союзных странах.
Свентицкий напомнил, что между ассоциациями уже обсуждалось строительство ЦОДа «Москва – Минск», который бы расположился в приграничной зоне между Белоруссией и Россией. Он добавил, что в подобном размещении ЦОДов заинтересовано уже несколько стран, но в первую очередь «мы должны создать этот международный коридор в рамках союзных государств».