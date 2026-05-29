Депутаты утвердили второй пакет мер против мошенников

Депутаты утвердили второй пакет мер против мошенниковСкоро появится и третий
IT-комитет Госдумы утвердил к принятию второй пакет мер по противодействию мошенничеству, или Антифрод 2.0. Его чтение в Госдуме должно состояться 9 июня. Глава комитета Сергей Боярский уточнил, что всего поступило 50 поправок, из которых 14 рекомендовано утвердить, а 36 отклонить. Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что на данный момент второй пакет содержит порядка 20 мер.
Заместитель руководителя этого министерства Иван Лебедев напомнил, что число преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ранее росло на 30% год к году. Но принятие первого пакета изменило этот тренд. Он рассчитывает, что отдельные меры, например самозапрет на звонки из-за рубежа, использование детских sim-карт и красной кнопки, сведут на ноль некоторые виды преступлений.