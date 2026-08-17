CorpSoft24 вложилась в нишевого российского разработчика межсетевых экранов

ООО «КДМ» создано в сентябре 2015 г., бенефициаром является Мария Маркова через ООО «Техинвест», указано в «СПАРК-Интерфаксе». Уставный капитал компании составляет 1,4 млн руб., гендиректором указан Олег Рыцев. В 2025 г. выручка КДМ снизилась в 16 раз до 42,2 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса». При этом чистая прибыль в 2025 г. после положительных значений в 485,8 млн руб. в 2024 г. ушла в минус на 118 млн руб. «Кодмастер» разрабатывает программные и аппаратные средства защиты IT-инфраструктуры, а также решения для анализа защищенности и выявления уязвимостей. Одним из ключевых продуктов компании является линейка межсетевых экранов нового поколения Mirada класса NGFW. «Кодмастер» позиционирует их как решения для крупных корпоративных сетей, центров обработки данных, магистральных линий связи и высоконагруженных информационных систем. Как уточнил представитель CorpSoft24, Mirada внедрена в десятках организаций, среди которых телекомоператоры, дата-центры, промышленные предприятия и организации критической информационной инфраструктуры.