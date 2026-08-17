Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UNAC0,316-5,39%CNY Бирж.00%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,12-0,12%RGBITR771,16-0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

CorpSoft24 вложилась в нишевого российского разработчика межсетевых экранов

Сделка могла обойтись в сотни миллионов рублей
Дарья Соловьева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Владелец группы компаний CorpSoft24 (специализируется на поддержке решений 1С, предоставлении облачных услуг и обеспечении информационной безопасности) Константин Рензяев направил несколько сотен миллионов рублей на финансирование отечественного разработчика NGFW (Next-Generation Firewall – межсетевой экран нового поколения, который обеспечивает защиту корпоративной сети клиента от внешних и внутренних сетевых угроз) «Кодмастер». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с подробностями сделки. Рензяев через своего представителя подтвердил факт инвестиций, но их размер не раскрыл, добавив лишь, что CorpSoft24 собирается направить на сотрудничество с «Кодмастером» несколько десятков миллионов долларов.

ООО «КДМ» создано в сентябре 2015 г., бенефициаром является Мария Маркова через ООО «Техинвест», указано в «СПАРК-Интерфаксе». Уставный капитал компании составляет 1,4 млн руб., гендиректором указан Олег Рыцев. В 2025 г. выручка КДМ снизилась в 16 раз до 42,2 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса». При этом чистая прибыль в 2025 г. после положительных значений в 485,8 млн руб. в 2024 г. ушла в минус на 118 млн руб. «Кодмастер» разрабатывает программные и аппаратные средства защиты IT-инфраструктуры, а также решения для анализа защищенности и выявления уязвимостей. Одним из ключевых продуктов компании является линейка межсетевых экранов нового поколения Mirada класса NGFW. «Кодмастер» позиционирует их как решения для крупных корпоративных сетей, центров обработки данных, магистральных линий связи и высоконагруженных информационных систем. Как уточнил представитель CorpSoft24, Mirada внедрена в десятках организаций, среди которых телекомоператоры, дата-центры, промышленные предприятия и организации критической информационной инфраструктуры.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте