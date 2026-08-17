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Главная / Технологии /

В России пока не назначили ни одного оборотного штрафа за утечки данных

Механизм ответственности за повторное нарушение еще не успел сработать
Илья Склюев
Евгений Разумный, Андрей Гордеев / Ведомости
Евгений Разумный, Андрей Гордеев / Ведомости

Ни одна российская компания пока не получила оборотный штраф за допуск повторной утечки персональных данных. Об этом 14 августа на дне открытых дверей Роскомнадзора сообщил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер. Ответственность за утечки персональных данных была ужесточена поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые были приняты в 2024 г., а вступили в силу в 2025 г. (см. врез).

Роскомнадзор составил 40 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1, 12–14 и 16 ст. 13.11 КоАПа (предусматривает штрафы в размере от 10 000 до 15 млн руб. за нарушение законодательства в области персональных данных). При этом ни одного протокола по ч. 15, которая предусматривает оборотный штраф в размере от 1 до 3% выручки компании за предыдущий календарный год за повторную утечку, не было, сказал Вагнер. «Все доводы различных экспертов и аналитиков, что принятие закона приведет к каким-то ужасным финансовым последствиям для компаний, оказались домыслами. Закон заработал так, как он и должен был заработать», – прокомментировал он.

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