В России пока не назначили ни одного оборотного штрафа за утечки данных

Роскомнадзор составил 40 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1, 12–14 и 16 ст. 13.11 КоАПа (предусматривает штрафы в размере от 10 000 до 15 млн руб. за нарушение законодательства в области персональных данных). При этом ни одного протокола по ч. 15, которая предусматривает оборотный штраф в размере от 1 до 3% выручки компании за предыдущий календарный год за повторную утечку, не было, сказал Вагнер. «Все доводы различных экспертов и аналитиков, что принятие закона приведет к каким-то ужасным финансовым последствиям для компаний, оказались домыслами. Закон заработал так, как он и должен был заработать», – прокомментировал он.