Маркировку контента предложили переложить на сервисы ИИ-генерации

Принятая редакция ст. 9 действующего закона не требует обязательной маркировки, а лишь гарантирует пользователю возможность предупредить об использовании ИИ при создании аудио- или визуального материала. Крупные площадки с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей должны предоставить инструмент для такой отметки, а ее формат определяется соглашением пользователя с поставщиком модели. Депутаты предлагают заменить возможность прямой обязанностью владельца сервиса, пишут депутаты из КПРФ. В проекте также говорится об «информационном материале» без ограничения по форме, поэтому требование может охватить и тексты. Формат, содержание и порядок размещения маркировки установит правительство, отмечается в документе.