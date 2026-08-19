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Главная / Технологии /

Маркировку контента предложили переложить на сервисы ИИ-генерации

Проект КПРФ распространяет требование на созданные и измененные ИИ материалы
Илья Склюев
Ведомости
Ведомости

Сервисы, на которых генерируется контент с применением искусственного интеллекта (ИИ), нужно обязать ставить маркировку. Такую поправку в принятый в июле закон № 243-ФЗ об ИИ предложили внести депутаты КПРФ Нина Останина, Сергей Обухов, Алексей Корниенко и Михаил Матвеев. Законопроект об обязательной маркировке материалов, созданных или измененных с помощью больших фундаментальных моделей ИИ, внесли в Госдуму 17 августа.

Принятая редакция ст. 9 действующего закона не требует обязательной маркировки, а лишь гарантирует пользователю возможность предупредить об использовании ИИ при создании аудио- или визуального материала. Крупные площадки с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей должны предоставить инструмент для такой отметки, а ее формат определяется соглашением пользователя с поставщиком модели. Депутаты предлагают заменить возможность прямой обязанностью владельца сервиса, пишут депутаты из КПРФ. В проекте также говорится об «информационном материале» без ограничения по форме, поэтому требование может охватить и тексты. Формат, содержание и порядок размещения маркировки установит правительство, отмечается в документе.

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