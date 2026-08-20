ПАКи с китайскими GPU могут выйти на российский рынок в 2027 году

Полноценный коммерческий запуск ПАКов с китайскими GPU Rubytech планирует в 2027 г., подчеркнул руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech Антон Юдин (его слова передал представитель компании). Генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин не стал комментировать факт тестов с Rubytech, но передал «Ведомостям» через представителя, что компания рассматривает «диверсификацию не как замену одного поставщика другим, а как системную работу по снижению инфраструктурных рисков».