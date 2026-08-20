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Главная / Технологии /

Российской автомобильной электронике повысят требования по локализации

Для спутниковой навигационной аппаратуры и ряда других устройств потребуется подтверждать происхождение софта
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг предложил ужесточить требования по признанию отечественности автокомпонентов. В частности, с 1 июня 2027 г. российской будет считаться та продукция, софт которой будет включен в реестры российского и евразийского программного обеспечения (ПО) либо будет находиться в перечне ПО для собственных нужд (не предполагает продажи на внешнем рынке. – «Ведомости»). Это следует из проекта изменений к постановлению правительства (ПП) от 17 июля 2015 г. № 719, с которым ознакомились «Ведомости».

Ведомство также предлагает ввести балльную систему оценки локализации для аппаратуры спутниковой навигации двух типов. В первом случае речь идет об оборудовании без конкретизации по классу транспортных средств и систем спутниковой навигации, а во втором – для электроники с применением технологий «Глонасс» или «Глонасс/GPS», которая ставится на транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, сказано в документе.

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