Российской автомобильной электронике повысят требования по локализации

Минпромторг предложил ужесточить требования по признанию отечественности автокомпонентов. В частности, с 1 июня 2027 г. российской будет считаться та продукция, софт которой будет включен в реестры российского и евразийского программного обеспечения (ПО) либо будет находиться в перечне ПО для собственных нужд (не предполагает продажи на внешнем рынке. – «Ведомости»). Это следует из проекта изменений к постановлению правительства (ПП) от 17 июля 2015 г. № 719, с которым ознакомились «Ведомости».