Поставщиков «Гостеха» включат в эксперимент по поиску уязвимостей

Минцифры подготовило новую редакцию проекта поправок к постановлению правительства № 372 от 26 марта 2025 г., регулирующему эксперимент по повышению защищенности государственных информационных систем (ГИС) федеральных ведомств и подведомственных им учреждений. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились «Ведомости». В эксперимент на добровольной основе предлагается включить инфраструктуру поставщиков единой цифровой платформы «Гостех» (на ней ведомства создают и эксплуатируют государственные системы с использованием готовых программных компонентов. – «Ведомости»). Речь идет о программных и аппаратных средствах, а также мощностях центров обработки данных (ЦОД), через которые предоставляются цифровые продукты платформы.