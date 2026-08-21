Поставщиков «Гостеха» включат в эксперимент по поиску уязвимостей

Поставщиков «Гостеха» включат в эксперимент по поиску уязвимостейЧастные компании смогут войти в эксперимент добровольно
Минцифры подготовило новую редакцию проекта поправок к постановлению правительства № 372 от 26 марта 2025 г., регулирующему эксперимент по повышению защищенности государственных информационных систем (ГИС) федеральных ведомств и подведомственных им учреждений. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились «Ведомости». В эксперимент на добровольной основе предлагается включить инфраструктуру поставщиков единой цифровой платформы «Гостех» (на ней ведомства создают и эксплуатируют государственные системы с использованием готовых программных компонентов. – «Ведомости»). Речь идет о программных и аппаратных средствах, а также мощностях центров обработки данных (ЦОД), через которые предоставляются цифровые продукты платформы.
В ходе эксперимента сторонние специалисты имитируют действия реальных злоумышленников: пытаются проникнуть в ГИС из интернета и под видом обычного пользователя или сотрудника пробуют повысить привилегии и добраться до закрытых компонентов. Нововведение позволит проверять не конкретные сервисы, а обеспечивающий их работу технологический слой: вычислительные мощности, программное обеспечение, сети и средства управления, указано в документе.