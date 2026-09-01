Госзаказчики стали закупать сетевое оборудование небольшими партиями

Число процедур по закупке коммутаторов год к году увеличилось на 16,4% до 2138 единиц, а маршрутизаторов – на 29,1% до 879 шт., говорится в статистике «Росэлторга». Одновременно совокупная НМЦ закупок коммутаторов упала на 33,2% и составила 1,46 млрд руб. Динамика маршрутизаторов также показала падение на 55,3% до 667 млн руб. Как следует из данных «Тендерплана», в первом полугодии 2026 г. около 66% завершенных закупок сетевого оборудования пришлось на процедуры стоимостью менее 1 млн руб. По данным «Тендерплана», средняя стоимость контракта составила 7,2 млн руб. – это связано с наличием в выборке отдельных крупных закупок.