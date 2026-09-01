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Главная / Технологии /

Госзаказчики стали закупать сетевое оборудование небольшими партиями

Эксперты связывают дробление с изменением правил закупок отечественного оборудования
Дарья Соловьева
Ведомости
Ведомости

В первом полугодии 2026 г. государственные структуры стали чаще проводить более мелкие закупки коммутаторов и маршрутизаторов: число процедур выросло на 19,2% до 3063 единиц, тогда как совокупная начальная максимальная цена (НМЦ; верхняя граница, по которой заказчик готов заключить сделку) сократилась на 40,2% до 2,25 млрд руб. Такие данные содержатся в анализе закупок сетевого оборудования, которым поделилась с «Ведомостями» АО «Единая электронная торговая площадка» («Росэлторг»). Преобладание относительно небольших закупок подтвердил представитель системы по работе с тендерами «Тендерплан».

Число процедур по закупке коммутаторов год к году увеличилось на 16,4% до 2138 единиц, а маршрутизаторов – на 29,1% до 879 шт., говорится в статистике «Росэлторга». Одновременно совокупная НМЦ закупок коммутаторов упала на 33,2% и составила 1,46 млрд руб. Динамика маршрутизаторов также показала падение на 55,3% до 667 млн руб. Как следует из данных «Тендерплана», в первом полугодии 2026 г. около 66% завершенных закупок сетевого оборудования пришлось на процедуры стоимостью менее 1 млн руб. По данным «Тендерплана», средняя стоимость контракта составила 7,2 млн руб. – это связано с наличием в выборке отдельных крупных закупок.

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