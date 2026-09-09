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Главная / Технологии /

Госзаказчики стали экономить на закупках принтеров и сканеров

Они приобретают оргтехнику мелкими партиями
Дарья Соловьева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Начальная максимальная цена (НМЦ) госконтракта на закупку принтеров в первом полугодии 2026 г. упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 71,6% до 616,2 млн руб. Это следует из подсчетов электронной торговой площадки «Росэлторг», сделанных для «Ведомостей». Данный показатель по сканерам снизился на 41,6% до 372,7 млн руб., по многофункциональным устройствам (МФУ; объединяет в одном корпусе функции принтера, сканера, копира и иногда факса) – на 35,8% до 2,76 млрд руб. Похожие выводы в отношении печатно-копировальной техники для госорганизаций и у «РТС-тендера». Согласно подсчетам этой площадки, средняя цена контракта сократилась на 20% до 1,2 млн руб.

В целом государственные заказчики в первом полугодии 2026 г. снизили расходы на закупки принтеров, сканеров и МФУ год к году на 38% до 3,48 млрд руб., по данным «Росэлторга». В «РТС-тендере» говорят, что госзакупки этого вида оргтехники упали за этот же период на 21% до 8,1 млрд руб.

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