Госзаказчики стали экономить на закупках принтеров и сканеров

Начальная максимальная цена (НМЦ) госконтракта на закупку принтеров в первом полугодии 2026 г. упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 71,6% до 616,2 млн руб. Это следует из подсчетов электронной торговой площадки «Росэлторг», сделанных для «Ведомостей». Данный показатель по сканерам снизился на 41,6% до 372,7 млн руб., по многофункциональным устройствам (МФУ; объединяет в одном корпусе функции принтера, сканера, копира и иногда факса) – на 35,8% до 2,76 млрд руб. Похожие выводы в отношении печатно-копировальной техники для госорганизаций и у «РТС-тендера». Согласно подсчетам этой площадки, средняя цена контракта сократилась на 20% до 1,2 млн руб.