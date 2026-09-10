Грантовая поддержка IT позволила индустрии заработать 2 млрд рублей

Грантовая поддержка IT позволила индустрии заработать 2 млрд рублейОтечественные решения внедряются в авиа- и автомобилестроении, железнодорожном машиностроении и двигателестроении
Разработчики с 2022 г. выручили 2 млрд руб. от продажи импортозамещенных IT-решений. Программные продукты создаются в особо значимых проектах (ОЗП; разрабатываются и внедряются в индустриальных центрах компетенций (ИЦК) при участии заказчиков из разных отраслей экономики для замещения зарубежного программного обеспечения) на гранты Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ; выступает в роли ключевого оператора государственных программ Минцифры) и фонда «Сколково». Уже около 200 предприятий используют отечественные решения. Гранты получили 47 ОЗП на общую сумму 22,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.
За период 2022–2025 гг. РФРИТ поддержал 33 проекта на общую сумму 18,9 млрд руб., фонд «Сколково» – 14 проектов на общую сумму 3,8 млрд руб., уточняется на сайте Минцифры и фонда «Сколково».