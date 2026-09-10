Грантовая поддержка IT позволила индустрии заработать 2 млрд рублей

Разработчики с 2022 г. выручили 2 млрд руб. от продажи импортозамещенных IT-решений. Программные продукты создаются в особо значимых проектах (ОЗП; разрабатываются и внедряются в индустриальных центрах компетенций (ИЦК) при участии заказчиков из разных отраслей экономики для замещения зарубежного программного обеспечения) на гранты Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ; выступает в роли ключевого оператора государственных программ Минцифры) и фонда «Сколково». Уже около 200 предприятий используют отечественные решения. Гранты получили 47 ОЗП на общую сумму 22,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.