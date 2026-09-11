Правительство впервые реприватизирует IT-компании

ООО «Инфорион» – системный интегратор, который специализируется на разработке ПО и комплексных IT-решений, был создан в 2006 г. Генеральным директором является Владимир Дейнеко. В 2025 г. выручка компании упала на 50% до 86,3 млн руб., а чистая прибыль – в 14 раз до 240 000 руб., следует из «СПАРК-Интерфакса». ООО «Статус комплайнс» специализируется на оптовой торговле компьютерами, периферией и программным обеспечением с 2015 г. Генеральным директором является Александр Андрущенко. В 2025 г. выручка компании составила 9,59 млрд руб., показав рост более чем в 5 раз. Чистая прибыль год к году увеличилась почти в 7 раз – до 1,34 млрд руб.