Почему создатели ИИ бегут от него в ужасе: новости, которые вы могли пропуститьСоискатели стали хакать нейросетевых рекрутеров, Burning Man поставил антирекорд
Стало известно, что очередной сотрудник увольняется из ИИ-гиганта, опасаясь, что нейросети уничтожат мир, соискатели добавляют промпты в свои резюме, телевизоры LG могут подслушивать своих владельцев, появилась новая профессия: чистильщик за нейросетями, Burning Man оказался самым смертельным и старым, Huawei соревнуется с Apple в складывании смартфонов, Нидерланды убирают свое золото подальше от Трампа.
Сообщники бегут из ИИ
Из Anthropic уволился исследователь ИИ, чтобы не стать соучастником преступлений против человечества. Джейкоб Коксон занимался обучением нейросетей. Он заявил, что ИИ-компании прекрасно осознают, что новая технология представляет все большую угрозу для человечества. «Многие руководители и старшие исследователи стараются выражаться сдержанно на публике – но я слышал, как те же люди со страхом говорили об этом наедине, – пишет он в блоге. – Они увязли в гонке за лидерство, стремясь опередить конкурентов». Компании считают, что если они станут действовать ответственно, конкуренты их не поддержат – так что ради выигрыша в гонке технологий приходится развивать нейросети, невзирая на риски.
Ведущий исследователь Anthropic Эван Хубингер подтвердил в своем посте в X: вероятность того, что в ближайшие 10 лет ИИ убьет человечество, превышает 10%. Так якобы считают не только он, но и его коллеги.
Это не первый случай, когда сотрудники ИИ-компаний увольняются из страха перед тем, к каким последствиям может привести их работа. В январе 2025 г. исследователь Стивен Адлер ушел из OpenAI, написав, что его пугает темп развития нейросетей. А в феврале 2026 г. руководитель отдела исследований безопасности в Anthropic Мринанк Шарма бросил работу, чтобы в ситуации, когда ИИ угрожает существованию человечества, успеть выполнить свою мечту: получить ученую степень по поэзии.
Телевизор вас не видит, но слышит
Телевизоры LG могут подслушивать своих владельцев, записывая звук с микрофона, даже когда находятся в спящем режиме с выключенным экраном. Если интернет отключен, то телевизор сохраняет записи и может отправлять их на сервер, когда снова подключается к сети. Так утверждают журналисты интернет-издания Gamers Nexus, проанализировав трафик устройств. Кроме того, телевизоры LG постоянно ищут в сети другие устройства вроде смартфонов, умных часов, ноутбуков и собирают данные о доступных сетях Wi-Fi. Сама LG заявила, что сканирование устройств нужно для функции «умного дома», а запись звука ведется, чтобы не пропустить слово пробуждения. Данные уничтожаются в самом телевизоре и не передаются на серверы LG, заверила компания.
Как хакнуть отдел кадров
Business Insider бьет тревогу, что соискатели начали прятать внутри резюме промпты для нейросетей. Человек их не замечает: они сделаны мелким шрифтом белыми буквами. Но ИИ прекрасно видит приказ, что данного кандидата нужно объявить идеально подходящим для вакансии. В мае 2026 г. исследователи Университета Дьюка проверили 200 000 резюме и в 1% нашли подобные промпты.
Соискателей вполне можно понять: рекрутеры все чаще используют ИИ, чтобы отобрать из груды заявок несколько лучших и уже их изучить самостоятельно. Опасность в том, что кадровики, обнаружив промпт, расценивают его как мошенничество и заносят кандидата в «черный список».
Как сложить смартфон
Apple на этой неделе представила iPhone, складывающийся вдвое. А Huawei за пару дней до него — смартфон Mate XT2, складывающийся втрое и в полтора раза дороже «яблочной» новинки. Mate XT2 поступает в продажу 12 сентября, базовая версия стоит от 19 999 юаней (почти $3 000), топ-версия — от 24 999 юаней ($3 730). Полностью разложенный, телефон выглядит как планшет: его диагональ 10,2 дюйма. Для сравнения: продажи iPhone Duo стартуют 16 октября, ценник начинается с $1 999, а диагональ экрана составляет 7,6 дюйма.
«Тройной» смартфон от Huawei – не первый в мире. В декабре 2025 г. Samsung начал продавать складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold по цене от $2 899. Партии раскупали мгновенно, однако они были небольшими: всего по несколько тысяч штук каждая. А в марте Samsung и вовсе прекратил выпуск смартфона. Компания уверяла, что модель не планировалось делать массовой: она служила для демонстрации технических возможностей компании. А по мнению СМИ, смартфон оказался слишком дорог в производстве, а вот очередь богатых гиков, готовых на него раскошелиться, — слишком короткой.
Чистильщик за нейросетями
ИИ отобрал рабочие места у многих копирайтеров и иллюстраторов, но тут же создал для них новые вакансии. Компании генерируют с помощью нейросетей тексты, иллюстрации, видео, а потом нанимают людей, чтобы те исправили ошибки и галлюцинации, пишет The Guardian. Требуется убирать лишние пальцы на «фотографиях», переписывать текст так, чтобы он походил на созданный человеком, вырезать галлюцинации из видео.
На платформе по поиску фрилансеров Freelancer.com количество подобных вакансий выросло на 87% с августа 2025 г. по июнь 2026 г. и достигло 10 760. Правда, платят меньше, чем при создании оригинального произведения. При этом работы меньше не стало. Нередко фрилансеру проще не исправлять то, что наворотил ИИ, а сделать самому с нуля. Тревожит фрилансеров и то, что через пять-десять лет ИИ эволюционирует и почти не будет допускать ошибок. С другой стороны, в процессе эволюции могут появиться новые, порой неожиданные вакансии для «кожаных».
Burning Man уже не жжет
7 сентября закончился фестиваль Burning Man в Неваде. Он вошел в историю как один из самых смертельных: скончались трое людей. Это втрое больше среднего показателя для одного фестиваля. По предварительным данным, смерти не имели насильственного характера. Все погибшие старше 50 лет, и это еще одно отличие нынешнего фестиваля: он стареет. В этом году поставлен антирекорд: только 10% посетителей были моложе 30 лет. В 2014 г. таких была треть. «Burning Man потерял свой анархистский дух», – написал один из его основателей, Джон Лоу, в колонке для The San Francisco Standard. Фестиваль становится развлечением для богатых. В 2025 г. более трети посетителей зарабатывали более $150 000 в год – десять лет назад таких было 11%.
Золотой запас бежит от Трампа
Центральный банк Нидерландов убрал из хранилищ в США и Канаде около 86 т своего золотого резерва. Операция длилась с марта по август 2026 г. Более 27 т перевезли самолетами в нидерландский город Зейст, остальное продали в США и купили в Великобритании. Теперь в США и Канаде осталось по 18,5% голландских золотых запасов вместо прежних 31,3% и 19,7% соответственно. А вот доля Лондона выросла с 18,1% до 32,1% запасов.
В 2014 г. ЦБ впервые перевез часть золота из Старого света в Новый. До этого в Нью-Йорке лежало более половины нидерландского золота. Хранилища ФРС в Нью-Йорке считались самым безопасным местом в мире, которому не страшен даже удар ядерной бомбы. К тому же во время холодной войны логичным казалось спрятать золото как можно дальше от границ СССР, отмечает Би-би-си.
Среди причин нынешней золотой эвакуации нидерландский ЦБ называет «растущую политическую напряженность», не уточняя, о чем именно речь. До этого все свое золото из США вывел Банк Франции. Делал он это с июля 2025 г. по январь 2026 г. Из-за скачков курса и переоценки старых запасов банк сумел заработать около 13 млрд евро на продаже золота в США и покупке в Европе.
У GoPro свой экстрим
Как стало известно, легендарный производитель экшн-камер GoPro продан за жалкие $285 млн корпорации Starman Optical, которая не имеет отношения к фотографии. Ее бизнес – высокоскоростные оптические трансиверы (используются для передачи данных по оптоволокну). GoPro фактически создала рынок экшн-камер. На пике в октябре 2014 г. ее капитализация превышала $12 млрд, а от желающих купить бизнес не было отбоя. Но конкуренция подкосила бывшего лидера, а попытки диверсифицировать бизнес, выпуская дроны или камеры с обзором 360°, провалились. Несколько месяцев назад GoPro в приступе отчаяния даже объявила, что займется новым направлением – станет оборонной технологической компанией.
Volkswagen не даст взлететь
Бизнес европейских автопроизводителей чувствует себя все хуже под напором китайских конкурентов. До 2034 г. Volkswagen планирует закрыть четыре завода в своей родной Германии. А на этой неделе подписал предварительное соглашение о судьбе завода в Оснабрюке, работающего уже 125 лет. Завод, который начинал с выпуска карет, а потом собирал легковые автомобили, теперь станет оборонным предприятием. Полтора года назад к нему приглядывалась компания Rheinmetall, рассчитывая производить там танки. А в итоге контрольный пакет достанется израильской Aurelius Capital, которая будет делать на нем «Железный купол» и продавать его странам ЕС. Завод не будет выпускать ракеты, а займется производством тяжелых грузовиков для их перевозки, пусковых установок и электрогенераторов.