Почему создатели ИИ бегут от него в ужасе: новости, которые вы могли пропустить

7 сентября закончился фестиваль Burning Man в Неваде. Он вошел в историю как один из самых смертельных: скончались трое людей. Это втрое больше среднего показателя для одного фестиваля. По предварительным данным, смерти не имели насильственного характера. Все погибшие старше 50 лет, и это еще одно отличие нынешнего фестиваля: он стареет. В этом году поставлен антирекорд: только 10% посетителей были моложе 30 лет. В 2014 г. таких была треть. «Burning Man потерял свой анархистский дух», – написал один из его основателей, Джон Лоу, в колонке для The San Francisco Standard. Фестиваль становится развлечением для богатых. В 2025 г. более трети посетителей зарабатывали более $150 000 в год – десять лет назад таких было 11%.