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Главная / Технологии /

Капитальные вложения операторов связи могут вырасти на 10–25% на фоне запуска 5G

Ежегодно телекомкомпаниям придется инвестировать не менее 20–30 млрд рублей в базовые станции
Дарья Соловьева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне коммерческого развертывания сетей пятого поколения (5G) и сопутствующих инвестиций в общее развитие инфраструктуры капитальные вложения крупных операторов – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «Ростелекома», «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру») и «Максимателекома» в 2026 г. могут вырасти примерно на 10% до 460 млрд руб. В 2027 г. они увеличатся еще на четверть – до 580 млрд руб. Такой прогноз подготовило Национальное рейтинговое агентство (НРА), с ним ознакомились «Ведомости». Расчет производился исходя из того, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%.

11 сентября «Мегафон», «Билайн», МТС и Т2 приступили к масштабному коммерческому запуску 5G. Главное отличие 5G от LTE – не столько рекордная скорость отдельного смартфона, сколько большая емкость сети и меньшая задержка. По данным Минцифры, сеть запустили все операторы «большой четверки» в 16 городах, потенциально охватив около 10 млн человек. Т2 и «Мегафон» включили сети в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. МТС – в Уфе, Казани и Новосибирске, «Билайн» – в Ярославле и Самаре. На первом этапе операторы используют имеющийся частотный ресурс и модернизированную LTE-инфраструктуру. Затем сеть должна развиваться в выданном им частотном диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

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