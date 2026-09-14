Капитальные вложения операторов связи могут вырасти на 10–25% на фоне запуска 5G

На фоне коммерческого развертывания сетей пятого поколения (5G) и сопутствующих инвестиций в общее развитие инфраструктуры капитальные вложения крупных операторов – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «Ростелекома», «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру») и «Максимателекома» в 2026 г. могут вырасти примерно на 10% до 460 млрд руб. В 2027 г. они увеличатся еще на четверть – до 580 млрд руб. Такой прогноз подготовило Национальное рейтинговое агентство (НРА), с ним ознакомились «Ведомости». Расчет производился исходя из того, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%.