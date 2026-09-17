Зарубежные ИИ-боты активно собирают данные с сайтов российских брокеров

Зарубежные ИИ-боты активно собирают данные с сайтов российских брокеровОни используют финансовую информацию для обучения собственных моделей
Доля запросов так называемых ботов-скраперов, собирающих данные в том числе для обучения искусственного интеллекта (ИИ), в ИИ-трафике сайтов российских брокеров взлетела с 7% в июне до 68,82% в августе 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков. Объем передачи данных в интересах ИИ вырос примерно на треть – с 6 млн запросов в июне до 8 млн в августе, т. е. на скраперов в августе пришлось 5,5 млн запросов против 420 000 в июне. В основном информацию собирали бот американской Meta
Servicepipe делит ИИ-трафик на три категории в зависимости от бота: скраперы, краулеры и ассистенты. Скраперы массово скачивают страницы и извлекают из них тексты, таблицы и другие данные, которые могут использоваться для обучения моделей или формирования наборов данных. Краулеры регулярно обходят сайты и создают поисковый индекс, чтобы ИИ-сервис мог находить актуальную информацию. Ассистенты обращаются к отдельной странице непосредственно в ответ на вопрос пользователя.