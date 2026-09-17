Зарубежные ИИ-боты активно собирают данные с сайтов российских брокеров

Доля запросов так называемых ботов-скраперов, собирающих данные в том числе для обучения искусственного интеллекта (ИИ), в ИИ-трафике сайтов российских брокеров взлетела с 7% в июне до 68,82% в августе 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков. Объем передачи данных в интересах ИИ вырос примерно на треть – с 6 млн запросов в июне до 8 млн в августе, т. е. на скраперов в августе пришлось 5,5 млн запросов против 420 000 в июне. В основном информацию собирали бот американской Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Claude компании Anthropic.