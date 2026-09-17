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Главная / Технологии /

Власти хотят закрепить для умных счетчиков российский стандарт связи

Нововведение может усилить позиции производителей уже готовых решений
Дарья Соловьева
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг предложил отдельно закрепить российский беспроводной стандарт связи NB-Fi для интернета вещей при локализации приборов учета электроэнергии, следует из проекта изменений к постановлению правительства № 719, с которым ознакомились «Ведомости». NB-Fi рассчитан на передачу небольших объемов данных от большого количества устройств, например счетчиков и датчиков. Он закреплен в ГОСТе с 2022 г.

В одну группу с NB-Fi ведомство включило международные стандарты GSM, UMTS, LTE, 4G, 5G, IMT-2020. Также Минпромторг предлагает изменить количество баллов за локализацию модемов. За использование российского беспроводного модема производитель сможет получить 27 баллов против 12 баллов за проводной. В действующем законодательстве проводные и беспроводные решения по баллам не разделены.

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