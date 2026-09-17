Власти хотят закрепить для умных счетчиков российский стандарт связи

Минпромторг предложил отдельно закрепить российский беспроводной стандарт связи NB-Fi для интернета вещей при локализации приборов учета электроэнергии, следует из проекта изменений к постановлению правительства № 719, с которым ознакомились «Ведомости». NB-Fi рассчитан на передачу небольших объемов данных от большого количества устройств, например счетчиков и датчиков. Он закреплен в ГОСТе с 2022 г.