Власти хотят закрепить для умных счетчиков российский стандарт связи

Власти хотят закрепить для умных счетчиков российский стандарт связиНововведение может усилить позиции производителей уже готовых решений
Минпромторг предложил отдельно закрепить российский беспроводной стандарт связи NB-Fi для интернета вещей при локализации приборов учета электроэнергии, следует из проекта изменений к постановлению правительства № 719, с которым ознакомились «Ведомости». NB-Fi рассчитан на передачу небольших объемов данных от большого количества устройств, например счетчиков и датчиков. Он закреплен в ГОСТе с 2022 г.
В одну группу с NB-Fi ведомство включило международные стандарты GSM, UMTS, LTE, 4G, 5G, IMT-2020. Также Минпромторг предлагает изменить количество баллов за локализацию модемов. За использование российского беспроводного модема производитель сможет получить 27 баллов против 12 баллов за проводной. В действующем законодательстве проводные и беспроводные решения по баллам не разделены.