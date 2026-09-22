«Яндекс» займется защитой ИИ-инфраструктуры

Yandex B2B Tech (созданная «Яндексом» бизнес-группа, которая объединяет сервисы для корпоративных клиентов, куда относятся инструменты виртуального офиса «Яндекс 360», облачный провайдер Yandex Cloud и др.), выводит на рынок решение для комплексной защиты систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ) – AI‑SPM. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. Инструмент является одним из первых комплексных решений для управления безопасностью и рисками с применением ИИ на российском рынке.