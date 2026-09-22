Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH5 199-0,93%CNY Бирж.12,495-0,69%IMOEX2 257,98-0,88%RTSI845,84-0,76%RGBI112,68-0,02%RGBITR770,3+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Яндекс» займется защитой ИИ-инфраструктуры

Новый продукт выявит риски в работе моделей и агентов
Илья Склюев
Дарья Соловьева
Ведомости
Ведомости

Yandex B2B Tech (созданная «Яндексом» бизнес-группа, которая объединяет сервисы для корпоративных клиентов, куда относятся инструменты виртуального офиса «Яндекс 360», облачный провайдер Yandex Cloud и др.), выводит на рынок решение для комплексной защиты систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ) – AI‑SPM. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. Инструмент является одним из первых комплексных решений для управления безопасностью и рисками с применением ИИ на российском рынке.

Решение помогает системно внедрять безопасность на каждом этапе жизненного цикла ИИ, рассказал Атрепьев. Оно связывает элементы инфраструктуры – модели, данные, серверы с уязвимостями и предлагает меры защиты. Это позволяет заранее выявлять риски и составлять план обеспечения безопасности. Например, подсказывает, как предотвратить подмену обучающих данных, защитить модель от взлома через поддельные запросы или ограничить доступ посторонних. Продукт непрерывно мониторит ИИ‑инфраструктуру и выявляет опасные настройки без ручного аудита.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её