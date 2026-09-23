Минпромторг поддержал софинансирование вендорами отечественных АСУ ТП

По словам Шпака, министерство «только за всегда, когда происходит что-то, что позволяет отечественным решениям проникать в наш рынок». «На мой взгляд, это грамотная стратегия: на старте компания дает скидку и захватывает достаточную долю рынка. В дальнейшем на устоявшемся объеме продаж удается сформировать приемлемую норму прибыли. Такой подход позволит в первую очередь гибко перейти к разработке, производству и использованию продукции, созданной на базе открытой архитектуры», – сказал он «Ведомостям».