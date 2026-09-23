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Главная / Технологии /

Минпромторг поддержал софинансирование вендорами отечественных АСУ ТП

Отрасль ТЭК хотят простимулировать приобретать российскую продукцию отчислениями части маржи на снижение кредитной ставки
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг выступил за частичную компенсацию стоимости внедрения систем управления производством (АСУ ТП), чтобы активнее переходить на российские решения. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. На международном промышленно-энергетическом форуме TNF технический директор Positive Technologies Ильяс Киреев сообщил, что производители и банки прорабатывают схему совместного финансирования таких проектов. Это поможет снизить нагрузку из‑за высокой стоимости перехода на отечественные системы.

По словам Шпака, министерство «только за всегда, когда происходит что-то, что позволяет отечественным решениям проникать в наш рынок». «На мой взгляд, это грамотная стратегия: на старте компания дает скидку и захватывает достаточную долю рынка. В дальнейшем на устоявшемся объеме продаж удается сформировать приемлемую норму прибыли. Такой подход позволит в первую очередь гибко перейти к разработке, производству и использованию продукции, созданной на базе открытой архитектуры», – сказал он «Ведомостям».

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