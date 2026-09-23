Минпромторг поддержал софинансирование вендорами отечественных АСУ ТП

Минпромторг поддержал софинансирование вендорами отечественных АСУ ТПОтрасль ТЭК хотят простимулировать приобретать российскую продукцию отчислениями части маржи на снижение кредитной ставки
Минпромторг выступил за частичную компенсацию стоимости внедрения систем управления производством (АСУ ТП), чтобы активнее переходить на российские решения. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. На международном промышленно-энергетическом форуме TNF технический директор Positive Technologies Ильяс Киреев сообщил, что производители и банки прорабатывают схему совместного финансирования таких проектов. Это поможет снизить нагрузку из‑за высокой стоимости перехода на отечественные системы.
По словам Шпака, министерство «только за всегда, когда происходит что-то, что позволяет отечественным решениям проникать в наш рынок». «На мой взгляд, это грамотная стратегия: на старте компания дает скидку и захватывает достаточную долю рынка. В дальнейшем на устоявшемся объеме продаж удается сформировать приемлемую норму прибыли. Такой подход позволит в первую очередь гибко перейти к разработке, производству и использованию продукции, созданной на базе открытой архитектуры», – сказал он «Ведомостям».