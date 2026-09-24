Минцифры обсуждает запрет на продажу сим-карт субдилерами

Минцифры предлагает запретить субдилерскую схему продажи сим-карт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. Это означает, что физлица и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Министерство собирается оставить право на распространение сим-карт только за прямыми дилерами операторов связи. Такой дилер должен будет иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил разработку «ряда инициатив, направленных против мошенничества с сим-картами», в рамках «Антифрода 3.0». По его словам, подготовка мер продолжается в диалоге с бизнесом.