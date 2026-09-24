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Минцифры обсуждает запрет на продажу сим-карт субдилерами

Операторы настаивают на сохранении этого канала распространения сим-карт
Дарья Соловьева
Мера направлена на борьбу с серыми сим-картами
Мера направлена на борьбу с серыми сим-картами / Максим Стулов / Ведомости

Минцифры предлагает запретить субдилерскую схему продажи сим-карт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. Это означает, что физлица и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Министерство собирается оставить право на распространение сим-карт только за прямыми дилерами операторов связи. Такой дилер должен будет иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил разработку «ряда инициатив, направленных против мошенничества с сим-картами», в рамках «Антифрода 3.0». По его словам, подготовка мер продолжается в диалоге с бизнесом.

Меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 3.0». Сейчас пакет еще обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью и его финальная версия не сформирована, уточнил представитель Минцифры. Инициатива направлена на борьбу с серыми схемами распространения сим-карт, отметил собеседник.

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