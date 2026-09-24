Северный Кавказ вышел в лидеры по плотности промышленной роботизации

Северный Кавказ вышел в лидеры по плотности промышленной роботизацииМашины регион использует в пищевой промышленности и агропромышленном комплексе
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) занял 1-е место в России в рейтинге по плотности промышленной роботизации, по подсчетам на конец 2025 г. На 10 000 работников в СКФО пришлось 73 промышленных робота, следует из данных Федерального центра компетенций (ФЦК), с которыми ознакомились «Ведомости».
При этом по абсолютному числу роботов СКФО заметно уступает крупнейшим промышленным регионам. В СКФО насчитывается 685 роботов против 7440 в Центральном федеральном округе, 5739 в Приволжском, 3278 в Северо-Западном, 1646 в Уральском, 1155 в Южном и 778 в Сибирском. Обгоняет округ только Дальний Восток, где внедрено 107 роботов. Всего, по данным ФЦК, в РФ работало 20 828 роботов на конец 2025 г.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам