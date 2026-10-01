Власти планируют смягчить требования по локализации для дронов

Власти планируют смягчить требования по локализации для дроновПроект поправок также устанавливает отдельные требования для батарей электротранспорта
ля аккумуляторных батарей беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) необходимо ввести отдельные требования по импортозамещению компонентов. Сейчас на них распространяется общая шкала для литий-ионных батарей. Об этом говорится в проекте изменений в постановление правительства № 719 от 25 сентября, с которым ознакомились «Ведомости». Документ также вводит новые требования к производству литий-ионных аккумуляторов (ячеек), батарей для электротранспорта и систем накопления энергии. Он должен вступить в силу 1 января 2027 г.
Постановление № 719 определяет условия признания промышленной продукции российской. За выполненные в стране операции и отечественные комплектующие начисляются баллы. Для включения продукции в реестр необходимо выполнить обязательные операции и набрать установленную сумму. Запись в нем дает преференции при закупках и используется при выделении господдержки.