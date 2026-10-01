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Главная / Технологии /

Власти планируют смягчить требования по локализации для дронов

Проект поправок также устанавливает отдельные требования для батарей электротранспорта
Илья Склюев
Денис Ильюшенков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ля аккумуляторных батарей беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) необходимо ввести отдельные требования по импортозамещению компонентов. Сейчас на них распространяется общая шкала для литий-ионных батарей. Об этом говорится в проекте изменений в постановление правительства № 719 от 25 сентября, с которым ознакомились «Ведомости». Документ также вводит новые требования к производству литий-ионных аккумуляторов (ячеек), батарей для электротранспорта и систем накопления энергии. Он должен вступить в силу 1 января 2027 г.

Постановление № 719 определяет условия признания промышленной продукции российской. За выполненные в стране операции и отечественные комплектующие начисляются баллы. Для включения продукции в реестр необходимо выполнить обязательные операции и набрать установленную сумму. Запись в нем дает преференции при закупках и используется при выделении господдержки.

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