В третьем антифрод-пакете ужесточат правила использования сим-карт

Законопроект также вводит дополнительные требования к учету корпоративных номеров и оборудования, которые используются в устройствах (М2М, machine-to-machine – автоматический обмен данными между устройствами без участия человека). Такие абоненты должны будут вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения об абонентском номере, адресе или месте установки оборудования. Если устройство оснащено встроенным идентификационным модулем, в ЕСИА также потребуется указать его идентификатор. Оператор должен будет проверить эти сведения прежде чем оказывать услуги.