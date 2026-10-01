В третьем антифрод-пакете ужесточат правила использования сим-карт

В третьем антифрод-пакете ужесточат правила использования сим-картВласти планируют запретить перепродажу карт и ввести учет сим-карт в устройствах
В третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0») предлагается запретить перепродажу идентификационных модулей, уже предоставленных абоненту в рамках договора мобильной связи с выделением номера. Это следует из проекта поправок Минцифры в закон «О связи» и отдельные законодательные акты, с которыми ознакомились «Ведомости». Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 г.
Законопроект также вводит дополнительные требования к учету корпоративных номеров и оборудования, которые используются в устройствах (М2М, machine-to-machine – автоматический обмен данными между устройствами без участия человека). Такие абоненты должны будут вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения об абонентском номере, адресе или месте установки оборудования. Если устройство оснащено встроенным идентификационным модулем, в ЕСИА также потребуется указать его идентификатор. Оператор должен будет проверить эти сведения прежде чем оказывать услуги.