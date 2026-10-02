Правительство назвало ожидаемые поступления от техсбора на гаджеты

Осенью 2025 г. при подготовке механизма Минфин прогнозировал, что техсбор может принести бюджету около 88 млрд руб., а начиная с 2028 г. – около 110 млрд руб. ежегодно. По подсчетам «Ведомостей», это примерно в 7,5 раза выше актуальных оценок на 2027 г. и почти в 9 раз – на 2028 г. Кроме того, по оценке Минпромторга, которую ведомство приводило в августе 2026 г., дополнительные расходы российских производителей и импортеров электроники из-за введения техсбора могли составить 136 млрд руб. за шесть лет, или в среднем 22,7 млрд руб. в год, писали «Ведомости» в сентябре 2026 г.