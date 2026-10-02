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Правительство назвало ожидаемые поступления от техсбора на гаджеты

Отчисления для импортеров и производителей начнут действовать с 1 декабря и коснутся смартфонов и ноутбуков
Дарья Соловьева
Дополнительные средства, полученные от техсбора, могут быть направлены на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности
Дополнительные средства, полученные от техсбора, могут быть направлены на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности / Максим Стулов / Ведомости

В 2027 г. правительство планирует привлечь в бюджет 11,7 млрд руб. от технологического сбора на гаджеты. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., который был внесен в Госдуму 30 сентября. В 2028 и 2029 гг. поступления в бюджет должны составить по 12,4 млрд руб. ежегодно, говорится в пояснительной записке. В 2026 г., когда сбор начнет действовать, бюджет рассчитывает получить 1,06 млрд руб.

Осенью 2025 г. при подготовке механизма Минфин прогнозировал, что техсбор может принести бюджету около 88 млрд руб., а начиная с 2028 г. – около 110 млрд руб. ежегодно. По подсчетам «Ведомостей», это примерно в 7,5 раза выше актуальных оценок на 2027 г. и почти в 9 раз – на 2028 г. Кроме того, по оценке Минпромторга, которую ведомство приводило в августе 2026 г., дополнительные расходы российских производителей и импортеров электроники из-за введения техсбора могли составить 136 млрд руб. за шесть лет, или в среднем 22,7 млрд руб. в год, писали «Ведомости» в сентябре 2026 г.

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