Рынок ЦОДов корректирует сроки ввода новых мощностей

Рынок ЦОДов корректирует сроки ввода новых мощностейРазвитие ИИ-решений продолжает стимулировать интерес к новым проектам
Примерно 67% изначально заявленных к вводу в эксплуатацию мощностей центров обработки данных (ЦОД) на 2026 г. в Московском регионе откладываются на более поздние сроки. К таким выводам пришла консалтинговая компания NF Group («Ведомости» ознакомились с выводами аналитиков). На текущий год было заявлено 199 МВт мощностей, но будет введено около 65,7 МВт, фиксируют аналитики.
На 2027 г. в Московском регионе заявлено более 160 МВт новых коммерческих мощностей, однако около 80% этого объема приходится на проекты, перенесенные с 2026 г. На 2028 г. заявлено и маркетируется еще свыше 260 МВт. Таким образом, существенная часть будущего предложения формируется не за счет новых проектов, а вследствие сдвига сроков уже анонсированных объектов.
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