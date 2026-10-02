Рынок ЦОДов корректирует сроки ввода новых мощностей

На 2027 г. в Московском регионе заявлено более 160 МВт новых коммерческих мощностей, однако около 80% этого объема приходится на проекты, перенесенные с 2026 г. На 2028 г. заявлено и маркетируется еще свыше 260 МВт. Таким образом, существенная часть будущего предложения формируется не за счет новых проектов, а вследствие сдвига сроков уже анонсированных объектов.