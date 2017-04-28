Персональные технологии
Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Тема недели: Назад в будущее

Назад в будущее

Компании Кремниевой долины соревнуются в том, кто сильнее поразит воображение инвесторов
Олег Сальманов, редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

Сервис по онлайн-заказу такси Uber объявил о намерении через три года показать всему миру летающий автомобиль, а через шесть лет уже начать использовать его для перевозки пассажиров. Причем в перспективе цена летучего такси будет не выше нынешних тарифов Uber. Какие технологии будут для этого использованы, как компания собирается добиться столь разительной дешевизны, она не сказала.

Uber – самый дорогой стартап мира. Согласно информации The Wall Street Journal (WSJ), в июне 2016 г. инвесторы оценили его в $68 млрд. Тогда компания разместила акции на $3,5 млрд. Всего же за восемь лет существования инвесторы вложили в Uber $12,9 млрд, а вместе с долговым финансированием инвестиции составили около $15 млрд. По информации газеты, из этой суммы у Uber осталось около $7 млрд. И пока компания продолжает терять деньги – за 2016 г. ее чистый убыток составил $2,8 млрд. Если не получится сократить его, то оставшихся денег хватит на 2,5 года. При этом, прямо скажем, эффективность бизнес-модели пока не доказана. Компания агрессивно пытается выжить конкурентов – демпингует, используя свои огромные финансовые возможности, платит водителям за поездки в среднем больше, чем получает от клиентов.

Таким образом, не исключено, что Uber в скором времени потребуется новое финансирование. А между тем бум на венчурные проекты постепенно проходит: в I квартале 2017 г. венчурные инвестиции в США упали на 30%. А у Uber и так в последнем раунде финансирования оценка выросла незначительно – за полгода на 5,4%. То есть можно констатировать, что идея «уберизации» рынка такси уже продана и если компания хочет найти инвесторов, то ей надо поискать новую идею.

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