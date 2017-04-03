«Если делаешь для пользователей что-то бесплатно, люди тоже помогут»
- Антон Осипов
- / Ведомости
Производитель антивирусов Avast, как и остальные зарабатывающие на кибербезопасности компании, любит делать пугающие заявления. В марте этого года, например, Avast выпустила исследование, в котором сообщалось, что в 52% случаев пользователи используют необновленные версии самых популярных программ для РС вроде Java, Flash Player, Firefox. То есть в их ПО есть хорошо известные, но не закрытые обновлениями дыры, чем легко могут воспользоваться злоумышленники.
Жителей США Avast пугала сообщением, что у половины роутеров пароля, можно сказать, и нет – он из разряда admin/admin. А у четверти пароль – улица, фамилия, номер телефона владельца или другие легко подбираемые данные. Между тем хакеры, получив доступ к роутеру, могут перенаправить трафик на подставные сайты. Например, копирующие банковские порталы, чтобы получить логин и пароль.
Одно из самых громких заявлений гендиректор Avast Винсент Стеклер сделал в октябре 2015 г. Он поделился анализом 100 самых популярных приложений для Android, сделанных его компанией в сентябре 2015 г. 99 из них имеют полный контроль над гаджетом и позволяют управлять им удаленно, 92 видят, куда вы ходите по сети, и 90 могут считывать и изменять информацию, хранящуюся в гаджете, а 10 способны самостоятельно делать фотографии, видео- и аудиозаписи. Кроме того, он заявил, что Google, WhatsApp и Facebook шпионят за пользователями, но так и должно быть. «Google – рекламная компания. Выручку Google получает, по сути, от [рекламного сервиса] AdWords, – цитирует Стеклера International Business Times. – Шпионить за пользователями, узнавать, что им интересно, и предлагать [соответствующую] рекламу – вот его бизнес-модель. В этом нет ничего плохого. Пользователи знают, что происходит, думаю». Стеклер добавил, что Facebook показывает рекламу на основе переписки в принадлежащем ему WhatsApp.
Превращение в «единорога»
Историю создания своей компании Стеклер рассказал автору книг об IT-бизнесе Шрамане Митре. «В 1988 г. в Чехии жило двое ученых – Эдуард Кучера и Павел Баудиш. Один был химиком. Другой с докторской по физике, но так как он не вступил в компартию, то не мог получить работу по специальности. Он устроился в компьютерную лабораторию университета, которая однажды была поражена вирусом. Химик решил написать небольшую утилиту, чтобы вычистить его», – рассказывал Стеклер (цитаты по ее сайту sramanamitra.com). Идея показалась ученым перспективной. Как только было разрешено создавать кооперативы, партнеры зарегистрировали собственный бизнес. Продукт назвали Avast – сокращение от anti-virus advanced set. Потом обнаружилось, что в английском языке есть такой морской термин, означающий «Стоп!». Сначала компания называлась Alwil Software, семь лет назад ее переименовали в честь главного продукта в Avast Software.
В 1993 г. Чехословакия распалась. «Чехия вступила в ЕС, и конкуренция на местном рынке обострилась. Чтобы выжить, Avast начала международную экспансию», – объяснял Стеклер. То, что они стали пионерами на рынке, давало свои плоды. Например, подразделение Intel Security, занимающееся разработкой антивируса McAfee, использовало в своих продуктах антивирусное ядро чехов. По выражению Стеклера, «в середине 1990-х гг. McAfee, можно сказать, был Avast».
Но сам Стеклер пришел в Avast только в 2009 г. За год до этого основатели решили, что пора увеличивать темпы роста, и занялись поисками гендиректора. Рекрутеры предложили 18 кандидатов. 17 были отметены с ходу. А 18-й сам не захотел работать – он как раз вышел на пенсию и не желал снова впрягаться в лямку, рассказывал Стеклер. Но это был бывший начальник Стеклера – и он посоветовал чехам присмотреться к своему протеже.
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