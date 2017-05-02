«Два поколения японцев утратили иллюзии»

Только треть совершеннолетних японцев считает, что начать собственное дело – отличная карьера. Страх перед неудачей силен, а вознаграждение за успех часто оказывается смехотворным. У предпринимательства в Японии есть фундаментальные проблемы с имиджем, говорит 44-летний серийный предприниматель Тайдзо Сон, – он хорошо знает, что это такое. По его словам, самое большое препятствие для молодого японца – убедить собственных родителей, что свое дело лучше стабильной работы по найму.

Сон делает паузу, задумавшись, как выглядит бенефис каждого из родителей в роли разрушителя мечты. «Особенно мама. Убедить ее труднее всего, – наконец решает он и заключает: – Людям, которые смогут это сделать, по силам <...> основать компанию». Самого Сона можно приводить в пример: его первое крупное начинание – корпорация GungHo выпустила игру для смартфонов Puzzle & Dragons (вышла в 2012 г. – «Ведомости»), которая первой в мире показала выручку более $1 млрд. Он не только основал GungHo, которую оценивают в $2,1 млрд, но еще и стал непосредственным свидетелем крупнейшего предпринимательского успеха в истории современной Японии. Его брат Масаёси основал SoftBank и превратил его в крупнейшую и самую агрессивную японскую технологическую компанию.

В прошлом году Масаёси запустил технологический фонд SoftBank Vision Fund на $100 млрд на пару с саудовским фондом национального благосостояния; поглотил крупнейшего мирового разработчика мобильных процессоров, британскую ARM Holdings, за $32 млрд. А еще Масаёси часто фигурирует в благодарственных твитах Трампа (в декабре прошлого года он прилетал в США и обещал вложить половину SoftBank Vision Fund в США и создать 50 000 рабочих мест; через пару недель было объявлено об инвестировании $1 млрд в спутниковый проект OneWeb. – «Ведомости»).

Там мыслят инновационно Тайдзо Сон поселился на сингапурском острове-курорте Сентоза и планирует через три месяца получить гражданство. Отчасти он решился на переезд ради трехлетнего сына, разочаровавшись в японской образовательной модели. Система образования не смогла отойти от принципов, которые некогда использовались для превращения местных компаний в поствоенных индустриальных гигантов, сказал Сон Bloomberg. За пять лет он планирует вложить $100 млн в стартапы Юго-Восточной Азии. «Я изо всех сил пытался пролоббировать в японском правительстве: почему бы не создать регулирование, которое привлечет инновационные идеи? – жаловался Сон на мероприятии, устроенном банком DBS Group (цитата по Bloomberg). – Но это слишком большая и медленная страна, чтобы двигаться. Но здесь [в Сингапуре] даже правительство и регуляторы мыслят инновационно».

Тайдзо, убежденный, что в один прекрасный день затмит своего брата, не торопясь инвестирует в стартапы через Mistletoe – фонд, куда он вложил часть собственного немалого состояния (см. врез). Ему предстоит провести психологическую обработку японцев, чтобы они кардинально изменили отношение к бизнес-рискам. С 2013 г. Mistletoe вложил около $100 млн примерно в полсотни стартапов. Один из крупнейших – Planet Table, онлайновая платформа в Токио, цель которой сократить количество пищевых отходов.

Через Mistletoe Сон помогает созданию медицинских дронов (используются для доставки лекарств в труднодоступную местность. – «Ведомости»), микроспутников, машин с автопилотами и туалетов, диагностирующих заболевания. Словом, инвестирует в высокотехнологические устройства, которые изменят мир.

Закончив перечислять предпринимательские недостатки Японии, Сон говорит о том, как меняется ситуация. «Критики говорят, что Япония не может найти хорошую венчурную компанию – как Google, Facebook или Apple. Но эти компании не появились и в той же Великобритании или, например, в Китае [а не только в Японии]. Ошибкой было бы сожалеть, что у Японии нет Google. У нас другой подход», – рассуждает он.