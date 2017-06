«Движущей силой будущей экосистемы будет железо»

Энди Рубин, создатель ОС Android, гендиректор Playground Global KIMIHIRO HOSHINO / AFP

Пришедшего в гости корреспондента интернет-издания Wired Энди Рубин встретил фразой: «А я испек вам блинчики!» Но тут же вдребезги разбил образ «Рубин в фартуке и со сковородкой», пояснив: «Испек одним нажатием кнопки».

Рубин обожает играть с техникой, сооружая различные устройства. Журналисты The New York Times в 2007 г. столкнулись со сканером на двери, который распознавал лица, сверял с базой данных и при совпадении открывал дверь. Как шутил Рубин, такая система облегчает общение с бывшими девушками. Никаких криков «отдавай ключи!» – просто апдейт базы данных. А при нажатии на дверной звонок роботизированная рука берет молоток и ударяет в гонг. «Это классический Рубин, – рассказывал его знакомый. – Он делает что-то ради того, чтобы сделать, и потому, что это круто». На кухне внимание журналистов газеты привлекла длинная царапина. Как выяснилось – последствие аварии с участием сегвея, контролируемого лазерным лучом.

Это увлечение у 57-летнего уроженца штата Нью-Йорк Рубина идет с детства. Его отец был психологом, а потом основал фирму прямого маркетинга, рассказывает The New York Times. Он рассылал предложения о покупке гаджетов в счетах по кредитным картам. «После того как продукты фотографировали для маркетингового каталога, они попадали в мою комнату, – вспоминает Рубин. – Я первым получал все, и это явно впиталось в гены».

В 1978 г. он, будучи школьником в Чаппакуа (Нью-Йорк), наладил удаленный контроль за моделью робота из «Звездных войн» R2-D2 и, запуская программу на компьютере, посылал его колесить по коридору с заездами в комнату брата. «Когда ты мальчишкой программируешь, ты в своем мире. Но когда сопрягаешь компьютер с игрушкой R2-D2, переносишься из того мира в реальный», – рассказывал он Wired. Из-за увлечения роботами Рубин назвал в их честь две своих первые компании – Danger в честь робота из сериала «Затерянные в космосе», который предупреждал: «Опасность!» А другую – Android. Так коллеги в Apple прозвали его за страсть к роботам и созвучность с именем Энди и первой буквой фамилии Рубин, объясняет интернет-издание The Verge. Android.com был личным сайтом Рубина до 2008 г.

В Apple с Каймановых островов

В 1981 г., за 23 года до появления Facebook, Рубин в колледже запустил соцсеть Spies in the Wire, пишет Wired. Вопрос о выборе профессии перед ним не стоял – Рубин устроился инженером-робототехником Carl Zeiss. Его задачей было наладить обмен информацией между сетью завода и измерительными приборами, контролирующими качество продукции, пишет The New York Times. Жить в Швейцарии ему нравилось, так бы он и провел жизнь в каком-нибудь кантоне, если бы случайно не попал в Apple.

Началась эта история в 1989 г. в отпуске на Каймановых островах. Рано утром Рубин пошел гулять по пляжу и увидел дремлющего на стуле парня. Звали его Билл Касвелл, он приехал отдыхать с девушкой, рассорился с ней и был выгнан из коттеджа. Рубин предложил ему не возвращаться к девушке, а переночевать оставшиеся ночи в его коттедже и потом в шутку говорил, что тем самым спас человека.