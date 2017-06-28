«Кристина – животворящая сила»

Акционеры забеспокоились, когда Кристина Стенбек в 24 года унаследовала основной пакет инвестиционной компании Kinnevik и возглавила ее. Но она не разочаровала: расширила вложения в технологии и довела капитализацию компании до $8,6 млрд

Кристина Мейвил Стенбек, основной акционер Kinnevik Алексей Никольский / ТАСС

Можно ли развиваться быстро, но сосредоточиться на долгосрочных перспективах? Можно. Шведская компания Kinnevik, инвестирующая в технологии, и ее главный акционер Кристина Стенбек сделали этот парадокс реальностью.

В минувший понедельник Kinnevik объявила о назначении нового генерального директора. Этим событием Kinnevik завершила бешеную активность, которую все наблюдали в последние месяцы. Признанный лидер среди европейских публичных инвесткомпаний, она продала долю в немецком инкубаторе стартапов Rocket Internet, купила акции шведского кабельного провайдера Com Hem, перетряхнула совет директоров и структуру бизнеса. Все это, без сомнения, изменило Kinnevik.

Kinnevik часто ставят на одну доску с Industrivarden и Investor семьи Валленберг, которые известны вложениями в акции крупных шведских индустриальных корпораций.

Но на самом деле Kinnevik всегда отличалась от них. Ян Стенбек, отец Кристины, в 1980-х и 1990-х гг. бросил вызов владычеству государственных телекоммуникационных компаний. Когда он умер от сердечного приступа в 2002 г. в возрасте 59 лет, многие посчитали, что успехи Kinnevik закончились – ведь у руля бизнеса встала его дочь, которой было всего 24 года (а опыт работы ограничивался двумя годами в отделе маркетинга Ralph Lauren в Нью-Йорке – компании, куда инвестировал отец. – «Ведомости»). Сама Стенбек вспоминала на страницах FT в 2013 г.: «У людей были большие ожидания. Они вкладывали деньги в 59-летнего серийного предпринимателя, который разрушал монополии и создал более 200 компаний с 1980-х гг. А получили 24-летнюю меня».

Но Кристина сумела оживить группу – доходы от телекоммуникационного бизнеса пошли на экспансию в онлайн-сфере, в частности, она приобрела пакеты в интернет-магазинах обуви и одежды Zalando и Global Fashion Group.

«Мы публичная компания, у нас постоянный [долгосрочный] капитал, и мы прежде всего цифровые. Мы создаем бизнесы и владеем ими», – сказала Стенбек в одном из своих немногочисленных интервью. Себя она характеризует так: «Предприниматель, шведка, имею долгосрочные планы». Она контролирует почти половину голосов в Kinnevik, но в прошлом году подала в отставку с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на поиске новых бизнесов, в которые группа смогла бы инвестировать. На вопрос, есть ли у бизнеса Kinnevik особая, шведская, примета, Кристина отвечает, что они «вкладывают в него душу».

Акционеры, правда, не до такой степени воодушевлены. Хотя стоимость акций Kinnevik за последние пять лет удвоилась, динамика хуже, чем у Investor и Industrivarden. А в последние три года котировки стагнируют – это стало одной из главных причин, почему Лоренцо Грабау в декабре прошлого года был уволен с поста генерального директора.