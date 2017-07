В конце апреля этого года Netflix преодолела символический рубеж в 100 млн пользователей по всему миру. Чтобы отпраздновать это событие, Рид Хастингс отправился в гордом одиночестве поедать стейк в одном из ресторанов американской сети Denny’s. Фото он выложил в Facebook, рассказывает FT. Точно так же он праздновал появление миллионного пользователя.

Netflix – это не только сервис, предлагающий за плату смотреть кино онлайн. Она производит и собственные фильмы и сериалы, в том числе «Карточный домик», «Нарко» и «Корону». За первые три месяца 2017 г. Netflix получила выручку в $2,64 млрд – на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет FT. В этом году группа вложит в создание контента $6 млрд, чтобы по-прежнему отвоевывать аудиторию у традиционных кабельных телеканалов. Она уже проделала головокружительный путь, но Хастингс продолжает настаивать, что все только начинается. «Вспомните любой вечер в прошлом месяце, когда вы не смотрели Netflix, что вы делали вместо этого? – спрашивает он. – Спортивные передачи, индустрия игр, просмотр аналогового телевещания <...> мы конкурируем со всем этим. Мы конкурируем даже со сном. Мы всего лишь очень мелкий игрок на поле борьбы за время и развлечения».

Netflix Inc.

Медиакомпания

Крупнейшие акционеры (данные компании на 10 апреля 2017 г.): Capital Research Global Investors (12,02%), The Vanguard Group (6,09%), BlackRock (5,89%), The Growth Fund of America (5,43%), менеджменту компании принадлежит 4,9% (в том числе 2,71% у Рида Хастингса).

Капитализация – $65,8 млрд.

Финансовые показатели (2016 г.):

выручка – $8,8 млрд,

чистая прибыль – $186,7 млн.



Основана в 1997 г. Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом и первоначально занималась онлайн-прокатом кинофильмов. Предоставляет сервисы потокового видео свыше 100 млн абонентов более чем в 190 странах.