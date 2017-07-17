Принцип основателя Netflix Рида Хастингса – концентрироваться самому и концентрировать бизнес. С этой моделью и «фантастическими игроками» на всех позициях компания приближается к капитализации в $66 млрд

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Рид Хастингс, гендиректор Netflix Robert Galbraith / REUTERS

В конце апреля этого года Netflix преодолела символический рубеж в 100 млн пользователей по всему миру. Чтобы отпраздновать это событие, Рид Хастингс отправился в гордом одиночестве поедать стейк в одном из ресторанов американской сети Denny’s. Фото он выложил в Facebook, рассказывает FT. Точно так же он праздновал появление миллионного пользователя.

Со своим контентом

Netflix – это не только сервис, предлагающий за плату смотреть кино онлайн. Она производит и собственные фильмы и сериалы, в том числе «Карточный домик», «Нарко» и «Корону». За первые три месяца 2017 г. Netflix получила выручку в $2,64 млрд – на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет FT. В этом году группа вложит в создание контента $6 млрд, чтобы по-прежнему отвоевывать аудиторию у традиционных кабельных телеканалов. Она уже проделала головокружительный путь, но Хастингс продолжает настаивать, что все только начинается. «Вспомните любой вечер в прошлом месяце, когда вы не смотрели Netflix, что вы делали вместо этого? – спрашивает он. – Спортивные передачи, индустрия игр, просмотр аналогового телевещания <...> мы конкурируем со всем этим. Мы конкурируем даже со сном. Мы всего лишь очень мелкий игрок на поле борьбы за время и развлечения».

Netflix Inc. Медиакомпания

Крупнейшие акционеры (данные компании на 10 апреля 2017 г.): Capital Research Global Investors (12,02%), The Vanguard Group (6,09%), BlackRock (5,89%), The Growth Fund of America (5,43%), менеджменту компании принадлежит 4,9% (в том числе 2,71% у Рида Хастингса).

Капитализация – $65,8 млрд.

Финансовые показатели (2016 г.):

выручка – $8,8 млрд,

чистая прибыль – $186,7 млн.



Основана в 1997 г. Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом и первоначально занималась онлайн-прокатом кинофильмов. Предоставляет сервисы потокового видео свыше 100 млн абонентов более чем в 190 странах.

На рынке потокового вещания становится тесновато, да еще Amazon только в этом году потратит $4,5 млрд на приобретение и создание видеоконтента. Не дремлют и остальные конкуренты. В мае сервис Hulu, среди собственников которого Walt Disney и 21st Century Fox, запустил онлайн-трансляцию телеканалов. В июне агентство Dow Jones Newswires узнало, что Facebook готов тратить до $3 млн на одну серию собственного сериала. «Пока вы производите уникальный отличный контент, для вас всегда найдется рынок», – храбрится Хастингс.

FT отмечает, что в США на его сервис подписано уже более 50 млн домохозяйств. Хастингс мечтает расширить вещание в Европе. С журналистами FT он символически встретился в Booking Office – шикарном ресторане с видом на лондонский терминал Eurostar вокзала Сент-Панкрас. Его следующая остановка – обед в Париже, перед тем как отправиться в Нидерланды.

С 2012 г. Netflix инвестировала 2 млрд евро в создание собственного и приобретение стороннего контента в Европе. Недавно компания объявила, что в амстердамском отделении открывается 400 новых вакансий (всего в мире у Netflix 3000 сотрудников). Кроме того, запустила оригинальные шоу по всему континенту. В Испании это Las Chicas del Cable, а в Германии будут написаны, сняты и показаны Dogs of Berlin.