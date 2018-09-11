«Mail.ru Group всегда шла вслед за развитием интернета»

Статья опубликована в № 4651 от 12.09.2018 под заголовком: Это очень крутая бизнес-модель – когда ты в России производишь IT-продукт за рубли, а потом дистрибутируешь по всему миру за доллары и евро

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Борис Добродеев Евгений Разумный / Ведомости

Два года назад гендиректором Mail.ru Group (MRG) стал Борис Добродеев, с тех пор группа активно развивает e-commerce. Вчера холдинг объявил об одной из крупнейших сделок в своей истории – создании СП с китайской Alibaba, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и «Мегафоном». Добродеев скупо описывает перспективы этого СП и охотнее рассказывает о стратегии игрока номер два на новых рынках, своем интересе к китайской интернет-экономике и о прозорливости акционера группы Алишера Усманова.

– Долгое время MRG была практически полностью медийной компанией, вы зарабатывали на рекламе и играх и еще два года назад ничего не говорили о e-commerce и потребительских сервисах. С тех пор вы запустили площадку для покупок в Китае Pandao, сервис объявлений о продаже «Юла», сервис доставки еды Delivery, купили сервис ZakaZaka, инвестировали в сервисы такси «Ситимобил» и «Везет», сейчас создаете СП с Alibaba. Значит ли это, что теперь вы видите главной точкой роста холдинга e-commerce и потребительские сервисы, а не рекламу и игры?

Mail.ru Group Limited Интернет-холдинг

Основные акционеры (данные компаний на 31 декабря 2017 г., голосующая доля): «Мегафон» (63,4%), южно-африканский холдинг Naspers (12,4% через MIH Mail Investment Company), китайская телекоммуникационная компания Tencent (3,3%).

Капитализация (LSE) – $4,8 млрд.

Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2018 г.):

выручка – 30,6 млрд руб.,

чистый убыток – 3,2 млрд руб.



– Нет, это не так. Новые проекты традиционно привлекают больше медийного внимания, на самом деле интерес холдинга к другим нашим бизнесам не снижается. Рекламный бизнес MRG хорошо спозиционирован и продолжит расти быстрыми темпами – за счет нативной рекламы в лентах новостей соцсетей, за счет видеорекламы и мобильной рекламы. Наш игровой бизнес стал по-настоящему международным, более 60% выручки в этом направлении мы уже получаем за пределами России. И это очень крутая бизнес-модель – когда ты в России производишь IT-продукт за рубли, а потом дистрибутируешь по всему миру за доллары и евро.

Я недавно подумал, что MRG всегда шла вслед за развитием интернета. На заре онлайн был про коммуникации – и у нас появилась почта, потом люди стали больше развлекаться в сети – и у нас появились онлайн-игры. Сейчас идет бум в потребительских сервисах – интернет технологически отстроился, стал привычен, люди стали доверять ему все больше экономических решений: они делают в сети покупки, оформляют кредит, заказывают такси и т. д. Это новый этап развития интернета и, соответственно, MRG. Мы объединяем коммуникации и утилитарные сервисы в одну экосистему для пользователей. Наша долгосрочная стратегия – сделать так, чтобы пользователь мог удовлетворить на наших сервисах любую свою потребность в цифровой среде.

– Тем не менее нужно на чем-то сфокусироваться.

Борис Добродеев гендиректор Mail.ru Group Родился в 1984 г. в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Получил степень магистра в Высшей школе бизнеса МГУ по направлению «Международный бизнес»

2006 аналитик в компании «Металлоинвест»

2009 директор по развитию бизнеса в Zoomby.ru

2011 инвестиционный аналитик в DST Advisors

2012 руководитель департамента управления интернет-активами USM Advisors

2014 директор по стратегии и развитию Mail.Ru Group, генеральный директор «В контакте»

2016 с октября генеральный директор Mail.ru Group

– Во-первых, мы хотим фокусироваться на наиболее высокочастотных потребностях – тех сервисах, которыми люди пользуются как можно чаще – лучше каждый день. Они должны стать ядром экосистемы. Во-вторых, мы гибкие, какие-то сервисы мы запускаем изнутри сами, в какие-то инвестируем, где-то мы только миноритарные партнеры, что-то запускаем с партнерами.

– Сейчас e-commerce приносит группе небольшую часть выручки. Смогут ли в ближайшем будущем потребительские сервисы приносить MRG доходы, сопоставимые с рекламой и играми?

– Мы находимся на заре взрывного роста потребительских сервисов в рунете. Проникновение e-commerce в России сейчас составляет 3,7%, в том же Китае – 26%. Потенциал огромный. Люди начинают пользоваться одной услугой в сети – например, платить за телефон; потом переходят к доставке еды, такси и в итоге все больше втягиваются в этот цифровой водоворот.

Если среди взрослых жителей России сейчас лишь небольшой процент потребления приходится на онлайн, то у растущего поколения в будущем, наоборот, небольшая доля потребления будет приходиться на офлайн.

Тяга друг к другу

– Почему MRG решила войти в альянс с Alibaba, которая владеет крупнейшей площадкой трансграничной торговли для россиян, а не самостоятельно развивать имеющиеся активы?

– Построение лидирующего и в трансграничной, и в местной электронной коммерции игрока требует очень серьезных инвестиций и на нашем рынке возможно только через партнерство. В данном случае объединяются капитал, экспертиза, доступ к мировым рынкам и дистрибуция. Именно вместе мы сможем сделать пользователям оптимальное предложение.

У нас есть стратегический акционер – «Мегафон», он дает доступ к ресурсам сотового оператора. И есть системообразующий финансовый инвестор – РФПИ. Мы считаем это сочетание наиболее предпочтительным для победы на рынке: есть и аудитория, и доступ к торговцам, мерчантам, и большие финансовые ресурсы.

– Как появилась возможность альянса: к вам пришла Alibaba или вы к ней?

– На самом деле была большая тяга друг к другу со всех сторон.