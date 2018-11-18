Президент «Связного»: Что вы трогаете чаще, чем смартфон? Ничего

Александр Малис рассказывает об особенностях объединения «Связного» и «Евросети» и о том, что происходит на российском рынке смартфонов

Статья опубликована в № 4698 от 19.11.2018 под заголовком: Александр Малис: Что вы трогаете чаще, чем смартфон? Ничего

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Александр Малис президент объединенной компании «Связной-Евросеть» Евгений Разумный / Ведомости

SLV Group Олега Малиса получила контроль над «Связным» в конце 2014 г. К тому времени его старший брат Александр уже пять лет руководил другим крупнейшим российским мультибрендовым сотовым ритейлером – «Евросетью»: тогда по 50% акций компании принадлежали «Мегафону» и «Вымпелкому». До смены акционеров «Связного» долгие годы ритейлеры были непримиримыми конкурентами. А летом этого года «Связной» и «Евросеть» слились. 75% минус 1 акция «Связной-Евросети» получила SLV, а 25% плюс 1 акция – «Мегафон».

Магазины «Евросети» поровну поделили между собой «Мегафон» и «Вымпелком»: каждому досталось примерно 2000 магазинов. Бренд «Евросети» уйдет с рынка в следующем году, но компания планирует запустить новый технологичный бренд, рассказал в интервью «Ведомостям» Александр Малис.

– Когда было решено объединить «Связной» и «Евросеть»? Кто стоял за этим решением?

– Для меня необходимость объединения была очевидной еще в 2010 г. По законам рынка мы должны были стать одной компанией – и даже известная война «Евросети» со «Связным» была ради объединения. Просто так устроен этот рынок, эти две компании являются естественными объектами слияния.

– Почему?

– Для хорошей и здоровой конкуренции очень важно, чтобы конкурирующие компании имели ресурсы, с одной стороны, конкурировать, а с другой – развиваться. Абсолютно ясно, что на рынке уже пошла конкуренция не компаний, а сегментов. Очевидно, что внутри этих сегментов любое объединение компаний, являющихся близкими, схожими каналами [продаж], – естественный путь.

Александр Малис президент объединенной компании «Связной-Евросеть» Родился в 1972 г. в Москве. Окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «финансовый учет и аудит»

1995 коммерческий директор оператора «Корбина телеком», с 2000 г. – вице-президент, с 2007 г. – гендиректор компании

2008 директор по развитию широкополосного доступа в интернет «Вымпелкома» (в июне 2008 г. стал владельцем 100% «Корбины»)

2009 президент «Евросети»

2018 президент «Связной-Евросети»

– А что вы понимаете под сегментами?

– С одной стороны, это операторская розница, у которой просто по-другому построена экономика. С другой – гипермаркеты электроники, а с третьей – компьютерные магазины и т. д. И потребитель сегодня выбирает скорее между сегментами, а не между розничными сетями.

– Но согласитесь, что между продавцами электроники сейчас особо не повыбираешь. Захочешь купить, к примеру, посудомойку – и выясняется, что продавцов поубавилось.

– Почему? Компаний довольно много, но внутри одного сегмента они слишком похожи. Кто-то работает чуть лучше, кто-то чуть хуже. Но в целом тот, кто будет работать хуже, вылетит с рынка. А те, кто работает хорошо, становятся очень похожими друг на друга.

Кстати, как человек, который выбирал некоторое время назад именно посудомойку, могу сказать: есть где выбирать.

Но во всем мире посудомойку сегодня покупают скорее через интернет-каналы или через шоурум. Крупная бытовая техника начала переходить в интернет довольно давно. Еще в 2010 г. я очень удивился этому в Финляндии: зашел в местный гипермаркет электроники, там стояло какое-то количество холодильников, но мне сказали, что в магазине они не продаются.

– «Евросеть» несколько лет назад торговала крупной бытовой техникой. Нет ли планов диверсифицировать бизнес и вернуться к этому проекту?

– Сегодня у нас в интернет-магазине присутствует довольно много бытовой техники. Мы понимаем, что, в принципе, матрица товаров нашего сегмента, конечно, будет сильно расширяться в разные стороны.

– А в какие? Это будет технологическая розница или что-то другое?

– Смотря о каком сроке мы говорим. Если мы говорим про чуть более отдаленное будущее, то очевидно, что это придет в почти безлимитную матрицу. Интернет стирает границы. Понятно, что вслед за безграничным потоком информации последует безграничный поток товара. Это просто вопрос времени.

– Но что вы планируете делать в более или менее обозримой перспективе, пока не превратились в русский Amazon?

– Я не думаю, что мы должны стать русским Amazon или русской Alibaba, – у нас свой путь. Мы понимаем силу офлайна, мы понимаем, что отличаемся от этих компаний наличием контакта с потребителем – все-таки у нас в магазины ходит в месяц 40 млн человек. Да, это иногда одни и те же люди, но это огромный трафик. И мы понимаем, что наш сегмент самоценный и у него свой путь.

«Даже товарная маржа у нас считалась по-разному»

– Бытует мнение, что за всем объединением «Связного» и «Евросети» стоял Алишер Усманов. Есть ли в «Связном» его деньги, участвовал ли он как-то в процессе объединения?

– Он крупнейший акционер «Мегафона». Он крупный игрок во всем этом. Безусловно, без его ведома это все невозможно, он каким-то способом через советы директоров как-то влияет.