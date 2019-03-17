Основатели Nginx: Про наш продукт никто и не должен знать

Игорь Сысоев и Максим Коновалов – о том, как создавался один из самых популярных веб-серверов интернета и как, начав с бесплатного продукта, вырастить компанию стоимостью $670 млн

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Игорь Сысоев (слева) и Максим Коновалов за восемь лет создали компанию, продукт которой использует больше 375 млн сайтов Александра Зотова для Ведомостей

История основанной россиянами компании Nginx, о покупке которой американской корпорацией F5 Networks за $670 млн стало известно 11 марта, уходит в начало 2000-х. Сайты и сервисы не выдерживали роста числа интернет-пользователей, системный администратор Rambler Игорь Сысоев потратил два года на решение этой проблемы и написал веб-сервер Nginx. Веб-сервер хранит данные интернет-сайта, принимает запросы от пользователей и в ответ выдает им страницы сайта, изображения и файлы. Сейчас на Nginx работает 25% интернет-сайтов. Сначала это было академической задачей, признается Сысоев: разработку он выложил в открытый доступ и не собирался на ней зарабатывать вплоть до 2011 г., когда вместе с другим сотрудником Rambler, Максимом Коноваловым, и сотрудником «Комстар-ОТС» Андреем Алексеевым они основали компанию Nginx. В 2018 г. – выручка Nginx составила $26 млн, раскрыла F5 Networks.

Русские партнеры Netflix

– Кто стал вашим первым крупным клиентом?

Максим Коновалов: Есть забавная история с нашими пресс-релизами в 2013 г., где было написано, что у нас на тот момент не было ни одного платящего клиента. На самом деле речь шла о том, что у нас не было платящих клиентов Nginx Plus (решение с платными модулями по управлению трафиком), а клиенты, которые нам платили за другие услуги, были. Например, с Netflix мы делали нечеловеческий проект: помогали им создать собственный CDN (content delivery network, специальный сервис, ускоряющий доставку контента пользователям. – «Ведомости»). В то же время это для нас крупнейший фэйл. Я подозреваю, что Netflix благодаря ему сэкономил колоссальные деньги, число с семью нулями, а мы заработали в 100 раз меньше. Но в идеальном мире мы бы договорились на пожизненные платежи за этот проект. Однако тогда у нас были шаткие переговорные позиции, да и бизнесмены из нас так себе.

– Они сами к вам пришли уже в 2011 г.?

Игорь Сысоев: Все состоит из череды случайностей. Netflix хотел переехать с публичных CDN (Akamai, Level3, LimeLight – крупные), которым платил большие деньги за трафик. Они наняли нескольких людей из Level3, которые работали с популярной в тот момент операционной системой FreeBSD. Мы тоже работали с этой операционной системой, и кто-то им посоветовал использовать Nginx.

М. К.: У нас на тот момент даже не было офиса в США. Они к нам пришли с проблемой, что скорость раздачи видео c CDN не превышает 1 Гбит/с, и мы довольно быстро разогнали до 10 Гбит/с, а потом и до 40 Гбит/с. Кажется, уже через год, в 2012 г., они начали отказываться от контрактов со сторонними CDN и переезжать на свой собственный. Потом уже без нашего участия они смогли достичь скорости раздачи видео с одного сервера до 100 Гбит/с шифрованного трафика. Для Netflix это важно, потому что в дни выхода популярных сериалов на этот сервис приходится до 37% американского трафика.

– Летом 2018 г. вы говорили, что у вас порядка 1500 платящих клиентов. Можете назвать сейчас их количество?

М. К.: Сегодня это любые большие компании, чей бизнес завязан на интернет. Возьмем крупного традиционного ритейлера из Fortune 500, у которого есть интернет-магазин. Там десятки тысяч артикулов и посетителей, которые ничего сверхнаучного не делают. Но для компании очень важна бесперебойная работа, поскольку онлайн уже приносит им половину доходов. Если говорить о сегментах, то наши клиенты представлены практически везде: автопроизводители, страхование, банки, игровые компании, медиа, различные CDN- и телекомкомпании. У Nginx миллионы пользователей бесплатного open source решения и более 1500 платящих клиентов. (Open source – приложения с общедоступным исходным кодом программы, которые можно свободно загружать и использовать. Пользователи могут просматривать и редактировать код. – «Ведомости».) Решениями Nginx пользуются три из пяти крупнейших банков мира, три из пяти крупнейших американских ритейлеров и пять из 10 крупнейших технологических компаний. Среди клиентов Nginx – разработчик Photoshop Adobe, разработчик бесплатного CDN Cloudflare, издание BuzzFeed, сервис коллективных скидок Groupon, система управления сайтом WordPress.

– В России вы работаете с «Яндексом», а, например, с Facebook вы работаете?