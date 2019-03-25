Директор ТНТ: «Надо, чтобы на «ТНТ-Premier» появилось больше таких сериалов, как «Домашний арест»

Роман Петренко рассказывает, почему дорогие сериалы нужно показывать не в эфире, а по подписке в интернете и почему такая подписка скоро будет у половины жителей России

Статья опубликована в № 4781 от 26.03.2019 под заголовком: Роман Петренко: Если ты не попал в топ-2 видеосервисов, то пролетел

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Роман Петренко, директор ТНТ, управляющий директор «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Максим Стулов / Ведомости

Петренко не был первым гендиректором ТНТ, но именно он создал этот канал таким, каким мы его знаем: с Comedy Club и ситкомами. Он вырастил ТНТ из нишевого проекта в самый популярный молодежный канал страны.

В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но прошлой осенью неожиданно вернулся – управлять ТНТ и новым видеосервисом «ТНТ-Premier».

«ТНТ-Premier» – первый для России эксперимент с показом дорогих сериалов только в интернете. Два сериала, вышедшие на этом сервисе, стали очень популярными – это «Домашний арест» и «Звоните Ди Каприо».

Именно интернет – главный вызов и возможность для развития ТВ, считает Петренко. Русский Netflix так же неизбежен, как было неизбежно появление в России Uber, уверен он, это будущее уже наступило. Телевидение перестало удивлять, говорит Петренко, так что ТНТ необходимо радикально измениться, чтобы вновь увлечь зрителя.

– Самый обсуждаемый и интересный проект «Газпром-медиа» сейчас – это, конечно, видеосервис «ТНТ-Premier». Сколько людей уже платят вам за подписку?

– В моменте у нас более 600 000 подписчиков. Если считать всех, кто с момента запуска сервиса заплатил хотя бы один раз, это 1,5 млн подписчиков.

– То есть часть пользователей смотрят сериал или два и потом подписку не продлевают?

– Да, отток – это естественный процесс. Сериалы решают для видеосервиса две задачи – привлечение новых подписчиков и удержание старых. Например, можно выложить сериал на стриминговый сервис после показа в ТВ-эфире. Такой неэксклюзивный контент не привлекает новых подписчиков, но старых он удерживает идеально.

Так что самое главное для нас сейчас – накапливать хиты, сериалы такой силы и притягательности, от которых нельзя отказаться. Надо, чтобы на «ТНТ-Premier» появилось больше таких вещей, как «Домашний арест», «Звоните Ди Каприо».

И если на телеканале сериал выходит в эфир и после этого недоступен зрителям для просмотра, то на видеосервисе всегда доступен весь его контент. И вот когда на «ТНТ-Premier» будет одновременно доступно 10 суперхитов плюс гигантский банк наших эфирных проектов, тогда мы сформируем именно то предложение, от которого зрителю уже будет трудно отказаться. Нужно накопить критическую массу оригинальных суперхитов, чтобы пробить сопротивление кошельков и это привычное нежелание платить за контент в онлайне. Это наша стратегия.

– Амбициозная задача по преодолению нежелания платить за контент у десятков миллионов пользователей рунета.

– У маркетологов есть анекдот: спорят два продавца обуви, один говорит, что в Африке у рынка ботинок нет потенциала, потому что обувь там не носят, второй возражает: это гигантский рынок, ведь сейчас там ни у кого обуви нет. Вот я этот второй продавец. Споры о том, готов российский человек платить за сериалы в интернете или не готов, слегка бессмысленны. Для начала нужно создать настолько искушающее предложение, чтобы человек готов был расстаться со своими $2. Не один человек, многие.

Видеосервисы работают по принципу «с миру по нитке – голому рубашка». Подписка на «ТНТ-Premier» сейчас стоит 129 руб. в месяц, это самое дешевое предложение на рынке и те самые $2 в месяц. 1 млн подписчиков принесет тебе $24 млн в год, а 5 млн подписчиков – уже $120 млн.

Я считаю, что 5 млн подписчиков – это минимум, который нам нужен. И когда мы говорим про подписчика, это не один человек – это целая семья. В России сейчас, насколько помню, 44 млн домохозяйств, соответственно, если у нас будет 5 млн подписчиков, то «ТНТ-Premier» будут смотреть почти в каждом восьмом доме страны.

– В 2011 г. вы были полны такого же энтузиазма, когда ТНТ запустил платный видеосервис Now.ru. Сервис закрылся через пару лет.