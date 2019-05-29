Президент АФК «Система»: «Телеком – лучшая из всех основ для бизнеса будущего»
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Перед тем как занять пост президента АФК «Система», Андрей Дубовсков с 2011 по 2018 г. возглавлял МТС. Сейчас, управляя многопрофильным инвестиционным холдингом, именно в бизнесе сотового оператора он видит наилучшую платформу для создания бизнесов будущего. В беседе он весьма часто употребляет слово «синергия». В интервью «Ведомостям» он рассказал, где «Система» видит комплементарные бизнесы, а какие проекты вряд ли смогут помочь друг другу.
– МТС недавно объявила, что рассматривает возможность ухода с NYSE. Можно из ваших уст услышать мотивацию – зачем это нужно и какие конкретные шаги делаются?
– Мы еще не решили, действительно ли это нужно. Мы обсуждаем такую возможность, решения не принято никакого – ни промежуточного, ни финального. Просто мы предупредили инвесторов, что такой вариант возможен. Стандартная практика в рамках общепринятых норм взаимодействия с инвесторами.
– В чем причина?
– В существующих экономических и геополитических условиях листинг в Нью-Йорке сейчас не дает нам каких-то дополнительных преимуществ с точки зрения капитализации нашего телекомактива.
– Вы готовы отказаться от публичного статуса?
– МТС продолжит оставаться публичной компанией. Речь идет только о том, чтобы посмотреть, какой вариант листинга более выгоден компании, акционерам и инвесторам.
– Но потенциально уход с Нью-Йоркской биржи может быть связан с санкциями?
– Нет. Это связано со стратегией.
– А органических показателей для роста недостаточно?
– Капитализация только отчасти зависит от органики. В основном капитализация зависит от того, насколько ты отвечаешь ожиданиям инвесторов на будущее. В текущем состоянии она поддерживается дивидендами, хорошим перформансом.
– Хорошо, вот вы будете принимать это решение. Какие плюсы и минусы вы будете взвешивать?
– Просто так, в никуда уходят либо излишне эмоциональные люди, либо люди, которые не умеют просчитывать все последующие шаги. Как правило, бизнес и у тех и у других так себе развивается и мы, соответственно, себя ни к тем ни к другим не причисляем. Конечно, мы просчитаем и посчитаем все: и стратегические вводные, и стоимость ухода, и стоимость листинга на других площадках.
– Каковы они?
– В масштабах всего нашего бизнеса это не самые существенные цифры. Но мы считаем все цифры вплоть до самых маленьких, включая и листинг, и делистинг, и консультантов, и всевозможные операции, которые с этим связаны: юридического плана, регуляторного и т. д.
– Вдогонку к вопросу о размышлении об уходе с NYSE. А не планирует ли «Система» уходить с биржи?
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