Президент МТС: Завтра мы станем конкурентами Сбербанка и «Яндекса»

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Алексей Корня, президент МТС Евгений Разумный / Ведомости

В мае президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, ранее возглавлявший МТС, уверял, что сотовый оператор – лучшая платформа для создания бизнесов будущего. Сменивший его на посту президента МТС Алексей Корня говорит, что сейчас около 20% выручки компания получает за счет не телекоммуникаций, а новых бизнесов. Вслед за IT-интеграцией, финансовыми сервисами, киберспортом, онлайн-билетами МТС заинтересовалась контентом и его сопродюсированием – благо у крупнейшего оператора страны есть, по словам Корни, все основные способы доставки телевидения до клиента. Помимо привычной конкуренции между операторами связи Корня указывает на более интересную – межвидовую – конкуренцию: завтра оператору предстоит соревноваться с банками и интернет-компаниями.

– Как вы принимали решение публично предупредить о возможном уходе МТС с биржи?

– Есть совершенно понятная последовательность и логика для правильной коммуникации с рынком: у всех должна быть равная информация. Если я, например, приду на встречу к одним акционерам и скажу им, что думаю «о правильной структуре капитала», о возможном перемещении акций с одной биржи на другую и т. п., это будет несимметричным предоставлением информации, сразу возникнут претензии, что я обсуждаю информацию, которая не предоставлена в рынок. Поэтому, если я хочу с кем-то из акционеров в принципе поднять и обсудить этот вопрос, я должен сначала сделать публичное заявление и только после этого начинать диалог. Это правило работы любой публичной компании. Что касается сроков, с итоговыми соображениями вернемся в конце лета.

– С момента объявления прошло несколько месяцев. Были сообщения, что вместо листинга в Нью-Йорке среди вариантов вы рассматриваете выход на Лондонскую биржу. Какую работу вы провели за это время, какие вопросы ставили перед собой и к каким выводам пришли? На ваш взгляд, живая ли Московская биржа?

– Главное, что речь не идет об изменении публичного статуса – мы подтверждаем приверженность его сохранению. За 20 лет с момента нашего IPO в Нью-Йорке многое поменялось. В то время не существовало инфраструктуры региональных бирж, американский рынок был чуть ли не единственным, где можно было привлечь капитал. Теперь намного больше компаний торгуется на региональных биржах, очень многие ушли с североамериканской биржи на домашние. Сегодня 90% бизнеса МТС находится в России, часть наших акций торгуется на Московской бирже, наш общий долг на 92% рублевый, а чистый вообще на 100% в рублях – т. е. возникает вопрос, насколько наша операционная модель соответствует нашей структуре капитала и какие преимущества от листинга в Нью-Йорке, Москве, Лондоне или еще где-либо мы получаем или можем получить.

Мы смотрим на оптимальную для нас структуру капитала с учётом присутствия на разных рынках. Московская биржа – абсолютно живая, это основная площадка для многих бумаг, которые в том числе котируются на международном уровне. Все локальные биржи сейчас стали намного более открытыми, понятными и соответствующими стандартам для доступа международного инвестиционного сообщества. Поэтому мы видим все больше фондирования, размещения и торговли на региональных площадках.

– А с точки зрения маркетинга сейчас звучат высказывания, что большая тройка перестала существенно различаться чем-то, кроме цвета брендов. Вы с этим согласны?

– МТС в России в I квартале выросла по выручке на 7,9%, «Мегафон» – на 4,8%, «Вымпелком» – на 4,4%. Очевидно, что мы по-разному работаем с абонентом и предоставляем разный набор сервисов и продуктов, который по-разному потребляется клиентами. И с развитием новых цифровых продуктов эта разница будет становиться еще более ощутимой.