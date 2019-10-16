Президент «Эксмо-АСТ»: «Игры с государством всегда опасны»

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Олег Новиков, президент «Эксмо-АСТ» ТАСС

Издательская группа «Эксмо-АСТ», купившая летом 2014 г. два издательства – «Дрофу» и «Вентана-Граф», специализирующихся на выпуске учебной литературы, тогда обозначила это направление как один из приоритетов дальнейшего развития бизнеса. Продажи книг в России стагнируют, а учебники – один из немногих динамично растущих сегментов, объяснял решение о выходе на этот рынок контролирующий акционер и президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Весной 2017 г. объединенная издательская группа «Дрофа-Вентана» была преобразована в корпорацию «Российский учебник», в состав которой вошло еще одно издательство – «Астрель». В 2018 г. доля «Российского учебника» достигла 30% рынка учебников (в экземплярах), объем которого составил 26 млрд руб. (по данным «Эксмо-АСТ»). Но после того как в прошлом году почти половина изданий «Российского учебника» не попала в федеральный перечень учебников, «Эксмо-АСТ» задумалась о продаже этого бизнеса, чтобы сконцентрироваться на издании коммерческой литературы, рассказал «Ведомостям» Новиков.

– Пять лет назад вы очень оптимистично оценивали перспективы издания учебной литературы. Но в последнее время на рынке много говорят о том, что вы собираетесь продать «Российский учебник». Это так?

– С момента, как мы зашли на рынок учебной литературы, доходы этого направления в рамках издательской группы растут. По итогам 2018 г. выручка корпорации «Российский учебник» составила 6,25 млрд руб. (без НДС), в 2015 г. совокупная выручка издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф» была равна 4,53 млрд руб. (без НДС).

Продавать учебники – это хороший бизнес. Государство (а 50% оборота рынка учебной литературы – госзаказ) – это платежеспособный партнер. Однако в этом бизнесе сейчас есть определенные ограничения, которые вводит регулятор – Минпросвещения. В частности, я имею в виду исключение в декабре прошлого года из федерального перечня учебников (ФПУ; школы вправе закупать только те учебники, которые внесены в этот перечень. – «Ведомости») почти половины из 482 изданий «Российского учебника», утверждение нового федерального государственного образовательного стандарта. И, по сути, отказ от всего того, что развивает систему (вариативность, создание индивидуальных образовательных траекторий, развитие цифровых сервисов), возвращает систему общего образования на много лет назад.

За последние три года действия регулятора и его позиция сильно изменились, и сегодня можно даже говорить об отсутствии понимания правил и последовательности в его деятельности.

В ситуации, когда нет ни прозрачности, ни предсказуемости, довольно сложно прогнозировать развитие бизнеса. В этом не хочется участвовать. Есть все-таки желание заниматься бизнесом в конкурентной, рыночной среде.

Мы рассматриваем возможность продажи учебного бизнеса и по ряду других причин: рынки коммерческой и учебной литературы становятся все более автономными и синергии между этими направлениями бизнеса в рамках «Эксмо-АСТ» становится все меньше. Наша группа традиционно сосредоточена в первую очередь на коммерческом книгоиздании. Здесь сейчас начинают появляться новые вызовы, и на этом мы и хотим стратегически сосредоточить свои усилия. Да и рост книжного рынка на 6–7% в год в ситуации, когда экономика страны стагнирует, можно считать достаточно хорошим.

– Насколько существенно снизятся по итогам этого года продажи «Российского учебника»?