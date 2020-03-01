– OneWeb будет работать не напрямую с конечным потребителем, а продавать связь оптовым покупателям, которые уже станут предоставлять услуги как организациям, так и людям. Мы строим широкополосную систему и будем предоставлять связь как бизнесу, так и физлицам в зависимости от рынка, от страны. Но система будет глобальной, она развернется по всему миру. Нам нужно получить в России разрешения и лицензии для начала коммерческой деятельности (мы ожидаем, что получим их), и вместе с нашим российским партнером мы будем использовать систему OneWeb, чтобы подключить к интернету школы, компании, самолеты везде, где это необходимо. Вам не надо будет идти на сайт и там оформлять покупку услуг связи. Мы будем не конкурировать с местными операторами, а дополнять их бизнес, чтобы они могли расширить зону своего покрытия. Будем добавлять мощности, которые они смогут использовать.