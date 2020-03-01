«С системой OneWeb в России не останется мест без широкополосного интернета»
Британская компания OneWeb начала формировать группировку примерно из 600 спутников, которая по замыслу сможет обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любом, даже самом отдаленном уголке на Земле. И не только на Земле, но и, например, на воздушных лайнерах. Уже через полтора года спутники должны быть на орбите, и почти все их доставят туда ракеты «Союз». Для этого OneWeb договорилась с французским оператором запусков Arianespace, который заключил контракт с «Роскосмосом». Первые шесть спутников отправились на орбиту в феврале 2019 г. с космодрома «Куру» во Французской Гвиане, еще 34 – в феврале этого года с «Байконура».
Теперь OneWeb планирует запуски примерно раз в месяц.
Частный космический рынок стремительно развивается. По данным венчурного фонда Space Angels, с 2009 г. инвесторы вложили почти $24 млрд в 509 компаний.
OneWeb привлекла $3,4 млрд и вместе с одним из инвесторов, Airbus, выпускает спутники во Флориде. По информации компании, производство одного спутника стоит около $1 млн, сообщал CNBC.
OneWeb считает Россию идеальным рынком благодаря ее территории. Но пока не может получить для работы здесь лицензии и разрешения (включают решение Государственной комиссии по радиочастотам – ГКРЧ – о выделении частот и разрешение на их использование, лицензии на виды услуг, разрешение на эксплуатацию земных станций и др.).
Для предоставления услуг на территории России OneWeb создала в 2017 г. совместное предприятие «Уанвеб» вместе со «Спутниковой системой «Гонец» (дочерняя компания «Роскосмоса»). Первоначально у британцев было 60% в СП, у «Гонца» – 40%. «Уанвеб» запросил частоты, необходимые для оказания услуг, но ГКРЧ в конце 2017 г. отказалась их выделить. В 2018 г. агентство Reuters сообщало, что против проекта OneWeb выступила ФСБ. Он несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях, сказал тогда представитель ФСБ Владимир Садовников. После чего OneWeb высказала намерение передать «Гонцу» контрольную долю в СП.
В августе 2019 г. «Уанвеб» временно отозвал заявку на получение частот для доработки, сообщало издание CNews. Компания также назначила коммерческим директором в России бывшего заместителя директора департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Михаила Кайгородова.
OneWeb – не единственная компания, которая хочет раздавать интернет из космоса. Спутниковые группировки строят или планируют строить SpaceX Илона Маска (проект Starlink, запущено 120 спутников в 2019 г., еще столько же запланировано на этот год; проект заработает, когда в группировке будет около 800 спутников, сообщал CNBC со ссылкой на документы Федеральной комиссии по связи США – FCC); Amazon Джеффа Безоса (Project Kuiper, еще не получил разрешения FCC); канадская Telesat. Расположение спутников на низкой орбите позволяет обеспечить низкую задержку сигнала и высокую скорость передачи данных.
Чем OneWeb отличается от конкурентов, как намерена завоевывать расположение российских регуляторов, кому и как предоставлять свои услуги в условиях распространения суверенных интернетов, «Ведомостям» рассказал генеральный директор Адриан Стекел.
– OneWeb будет работать не напрямую с конечным потребителем, а продавать связь оптовым покупателям, которые уже станут предоставлять услуги как организациям, так и людям. Мы строим широкополосную систему и будем предоставлять связь как бизнесу, так и физлицам в зависимости от рынка, от страны. Но система будет глобальной, она развернется по всему миру. Нам нужно получить в России разрешения и лицензии для начала коммерческой деятельности (мы ожидаем, что получим их), и вместе с нашим российским партнером мы будем использовать систему OneWeb, чтобы подключить к интернету школы, компании, самолеты везде, где это необходимо. Вам не надо будет идти на сайт и там оформлять покупку услуг связи. Мы будем не конкурировать с местными операторами, а дополнять их бизнес, чтобы они могли расширить зону своего покрытия. Будем добавлять мощности, которые они смогут использовать.
– Она обеспечена широкополосной связью в основном в городских центрах. Из-за своего размера Россия для нашего бизнеса – идеальный рынок, поскольку мы сможем обеспечить связью тех, кто находится в движении, отдаленные области, куда нельзя проложить оптоволоконный кабель. То есть наша система предназначена не для городов, а для того, чтобы обеспечить покрытием всю территорию страны, предоставить интернет везде, где невозможно использовать кабель. Это могут быть не только области за пределами городов, но также поезда, самолеты, летящие над территорией России, – везде OneWeb предложит связь такого же качества, как по оптоволоконному кабелю. Также мы будем предоставлять связь для кораблей, и она хорошо подойдет для северных территорий, где низкое покрытие, а у нас там будут летать спутники.